Бенефис "Манчестер Сити", прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024

Вспоминаем, каким выдался очередной сезон Английской Премьер-лиги

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

32-й розыгрыш Английской Премьер-лиги пересек финишную черту. Корона АПЛ в четвертый раз подряд в руках «Манчестер Сити», разбитые мечты «Арсенала» о вершине и конец эпохи Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Все это и многое другое в нашем материале.



Как ни горько осознавать, но все хорошее имеет свой конец. Вот и занавес над сезоном АПЛ 2023/2024 опустился, но остались ли зрители довольны этим театральным представлением?

Безусловно, они еще долгое время готовы аплодировать клубам-участникам. Прошедший розыгрыш чемпионата Англии имел столько неожиданных поворотов, что порой голова шла кругом. Главной интригой до последнего тура оставалась судьба чемпионского титула.

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» вели ожесточенную борьбу за английскую корону. Лишь на финальном отрезке подопечные Юргена Клоппа забуксовали и отстали от оппонентов.

Главная дуэль, как и в конце сезона АПЛ 2022/2023 была между Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой и на сей раз учитель опять оказался сильнее ученика. Гвардиола привел «горожан» к историческому достижению, которое никому никогда не покорялось на футбольных полях Туманного Альбиона. «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд завоевал золотые медали АПЛ.

Артета создал из «Арсенала» настоящую машину по набору очков (89), однако все равно проиграл гонку. Юрген Клопп мог громко хлопнуть дверьми, покинув «Ливерпуль», но в активе немецкого специалиста в этом сезоне оказался не вожделенный «квадрупл», а только Кубок лиги.

Если вы думаете, что только это трио задавало тон в Англии, то глубоко заблуждаетесь. Был великолепный перформанс «Астон Виллы», у руля которой находится Тренер с большой буквы Унаи Эмери. Также не остался в стороне видоизменившийся стилистически «Тоттенхэм».

Нельзя обойти вниманием провалившийся «Манчестер Юнайтед» и выздоравливающий «Челси», которых, скорее всего, ждет глобальная перестройка. Отметим небольшой спад «Ньюкасла» и расправивший крылья «Кристал Пэлас».

Остальные 11 клубов тоже добавили драматизма в нынешний сезон. Давайте поговорим о том, благодаря чему спектакль под названием АПЛ 2023/24 получился столь запоминающимся.

Гегемония «горожан»

«Сити» в очередной раз доказал, что на данном этапе синий не только Манчестер, но и вся Англия. Приход Гвардиолы на тренерский мостик «горожан» установил их полное доминирование в национальном футболе. За последние семь лет «небесно-голубые» шесть раз поднимали над своей головой главный трофей АПЛ. Лишь триумф «Ливерпуля» Юргена Клоппа в сезоне 2019/2020 разлучил «Сити» и титул чемпионов Англии.

Очередное чемпионство можно было назвать проходным для «горожан», но тропа к вожделенному золоту на этот раз отнюдь не была выстлана лепестками роз.

«Манчестер Сити» в этом сезоне не выглядел тем мастодонтом, разделывавшимся с оппонентами одной левой. Довольно часто подопечные Гвардиолы упускали нити игры, что приводило к досадным потерям очков.

Однако и сами «горожане» научились добывать необходимые баллы на морально-волевых. Лучше всего это отражают очки, набранные «Сити» во встречах, где они уступали в счете. До этого сезона коллектив из Манчестера имел у себя в активе максимум 10 пунктов. За нынешний розыгрыш дружине Гвардиолы удалось разжиться 24 очками.

Прогресс в этом компоненте колоссальный и имеет за собой две стороны медали. Конечно же, «Манчестер Сити» стал немного более уязвим для оппонентов. Соперникам часто удавалось лидировать в очных встречах против «горожан». Однако теперь «горожане» обрели столь необходимый стальной характер, который помогал им переламывать ход игры и склонять чашу весов в свою пользу.

Гвардиола продолжает модифицировать «Манчестер Сити». Именно его тактические решения внедрили в ДНК «горожан» умение побеждать, даже когда наблюдается некий разлад в игре. Также не обошлось без умения Хосепа находить для своих подопечных новые роли.

Выделим в этом сезоне серьезную трансформацию двух исполнителей — Родри и Фила Фодена. Испанский полузащитник предстал в новой ипостаси для любителей футбола. После ухода Илкая Гюндогана и травмы Кевина Де Брёйне, именно игра Родри напоминала симбиоз двух его коллег по цеху. Опорник стал настоящим мотором «Манчестер Сити», успевая как отрабатывать в обороне, так и подключаться к атакующим действиям. Родри сумел обучиться фирменной тонкой манере игры КДБ и нередко удивлял публику нестандартными передачами, разрезающими оборону соперников.

Эволюции Фодена поспособствовало отсутствие на протяжении большей части сезона все того же Де Брёйне. Гвардиола, наконец, переместил англичанина в центр поля. После этого, выступления Фила заиграли новые красками. По итогам нынешнего розыгрыша английского первенства он отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Эти достижения Фодена не остались незамеченными — Фила признали лучшим игроком сезона АПЛ.

Благодаря всем этим составляющим и ковался триумф «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Гений Гвардиолы сумел привести эту далеко не лучшую версию «горожан» к золотым медалям АПЛ. Четыре чемпионских титула кряду — выглядит весьма впечатляюще. Однако для испанского специалиста это явно не потолок. Хосеп вновь сядет за свои конспекты, дабы изобрести новый «Сити», готовый сражаться на всех футбольных фронтах и покорять следующие вершины.

Ученик вновь не превзошел учителя

Второй сезон подряд «Арсенал» Микеля Артеты заканчивает в статусе «почти чемпионов». Как и в прошлом году, путь к титулу преградил «Манчестер Сити». Идеи Хосепа Гвардиолы вновь оказались более действенными, нежели задумки его бывшего помощника.

Однако Артета продолжает выстраивать концептуально новый «Арсенал». В нынешнем розыгрыше АПЛ «канониры» выглядели куда более зрело. Главному тренеру лондонцев удалось сократить не только разрыв по очкам с «Сити» (2 балла против 5 в минувшем сезоне), но и максимально приблизиться к «горожанам» по качеству игры.

Подопечные Артеты выглядели целостным организмом, соблюдая баланс на всех участках футбольного поля. Испанскому специалисту удалось навести порядок в оборонительных порядках «Арсенала» (всего 29 пропущенных мячей, что является лучшим показателем в лиге), чему способствовало отсутствие травм у дуэта защитников Вильяма Салиба и Габриэля.

Также Микель смог умело интегрировать в игру команды летних новичков. Деклан Райс стал тем исполнителем, который наконец сумел зацементировать центральную ось «канониров». Полузащитник провел впечатляющий сезон, отметившись 7 голами и 8 ассистами.

Кай Хаверц расцвел во второй части розыгрыша АПЛ, добавив игре «канониров» объема и став тем самым необходимым наконечником атак. Для немца нынешний сезон является лучшим за все время пребывания в Англии. 29-й номер «Арсенала» 13 раз расписался в воротах оппонентов и отдал 7 результативных передач в рамках АПЛ.

Однако акцентировать внимание лишь на двух подписаниях «канониров» было бы глупо. В этой команде звездами были все. «Арсенал» добился огромного рывка вперед. В этом розыгрыше АПЛ на счету лондонского клуба 28 побед, даже «непобедимые» в сезоне 2003/2004 праздновали лишь 26 викторий. Также «канониры» не проиграли ни одной битвы против клубов из «большой шестерки».

Столь великолепные результаты должны были привести к завоеванию чемпионского титула, но в Английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити» действуют совершенно иные правила.

«Арсенал» заслужил овации за этот сезон, однако довольствоваться лишь ими подопечные Артеты не намерены. Микель сделает выводы и будет искать более идеальный вектор развития команды. Одна из главных его целей — сместить гегемона «Манчестер Сити» с футбольного престола Англии.

Danke, Jürgen

Начало 2024 года потрясло фанатов «Ливерпуля». Юрген Клопп сообщил, что покидает клуб после девяти лет нахождения у руля мерсисайдцев. Немецкий специалист посчитал, что ему больше нечего дать команде и настало время идти каждому своей дорогой.

Клопп мог привести «Ливерпуль» на самую вершину и в минувшем сезоне АПЛ. «Красные» участвовали в чемпионской гонке до последних туров.

Юрген вновь удивлял футбольную общественность новыми решениями. К примеру, Трент Александер-Арнольд исполнял роль ложного фулбэка. 25-летний англичанин в течение матча часто смещался со своего правого фланга защиты в центр, обостряя игру команды вертикальными пасами. Это решение Клоппа выглядело достаточно свежо, нередко ставя в ступор оппонентов.

Новичок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер сменил свое амплуа, перебазировавшись на позицию опорного полузащитника, что тоже принесло успех. После ухода Фабиньо казалось, что центральная ось «красных» даст трещину, однако чемпион мира в составе сборной Аргентины справился с возложенной на него ответственностью и не ударил лицом в грязь.

Все эти новации Клоппа давали результат на протяжение большей части сезона. Даже кадровый дефицит, образовавшийся на фоне многочисленных травм, не вносил разлад в игру «Ливерпуля». Мерсисайдцы успели побывать на вершине турнирной таблицы АПЛ, бившись до последнего с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Но на самом финише у «скаузеров» закончились силы. Довольствоваться пришлось лишь бронзовыми медалями чемпионата Англии.

Как не грустно это признавать, сказка «Ливерпуля» и Клоппа подошла к концу. Юрген уходит с поста главного тренера «красных» с высоко поднятой головой. Именно он принес клубу долгожданное чемпионство АПЛ и «ушастый» трофей Лиги чемпионов.

Однако не только этим немецкий специалист заслуживает попадание в когорту легендарных тренеров «Ливерпуля». За 9 лет Клопп сделал из мерсисайдцев грозную силу, которую боялись не только на просторах Англии, но и по всей Европе.

Все мы будем скучать по Юргену и его фирменной кепке на тренерской бровке «Ливерпуля», АПЛ теряет действительно выдающегося мастера. Хосеп Гвардиола едва сдерживал слезы, говоря об уходе Клоппа. Главный тренер «Манчестер Сити» признавался в интервью:

«Я буду скучать по нему. Юрген был важной частью моей жизни. Он сделал меня лучше, как тренера. Я думаю, мы невероятно уважаем друг друга. У меня ощущение, что он вернется».

Хотелось бы надеяться, что ощущения Гвардиолы воплотятся в реальность. Но, скорее всего, камбэка Клоппа не произойдет. Теперь он будет наблюдать за «Ливерпулем» лишь в качестве болельщика.

Спасибо, Юрген. Спасибо за те эмоции и тот дух соперничества, что Вы принесли в английский футбол.

Взлет «Астон Виллы»

Гимн Лиги чемпионов заиграет на «Вилла Парк» уже в следующем сезоне. Еще два года назад такой расклад казался чем-то из области фантастики. Команда под руководством Стивена Джеррарда выступала крайне плохо и болталась на 17-м месте в АПЛ. Руководство «вилланов» отправило английского тренера в отставку и пригласило на его место Унаи Эмери.

Магия четырехкратного победителя Лиги Европы сразу начала действовать в АПЛ. Сходу испанский специалист выдал серию из пяти побед подряд. Итогом сезона 2022/2023 оказалось седьмое место и попадание в Лигу Конференций. Для «Астон Виллы», не так давно боровшейся за выживание, это казалось пределом мечтаний.

Однако в розыгрыше АПЛ 2023/2024 Эмери еще больше удивил футбольную общественность. Унаи выстроил организованную и в то же время гибкую модель игры, команда оказалась хорошо готова физически, прессингуя оппонентов на протяжении почти всего матча.

Фирменная черта «Астон Виллы» Эмери — высокая линия обороны. Именно благодаря ей «вилланы» чаще всех в АПЛ ловили соперников в офсайд (167 раз).

Испанский специалист также сумел раскрыть новые грани игроков «львов». К примеру, центральный нападающий Олли Уоткинс стал лучшим ассистентом АПЛ этого сезона (на его счету 13 результативных передач). Вдобавок 28-летний англичанин забил 19 мячей. Отличный рывок вперед по сравнению с минувшим розыгрышем английского первенства.

Итогом такой кропотливой работы Эмери с «Астон Виллой» стало четвертое место в АПЛ и, как мы уже говорили, путевка в Лигу чемпионов. Посмотрим, сможет ли Унаи держать команду в тонусе, выступая сразу на нескольких фронтах, либо же «львы» снизят обороты и вернутся в статус середняков Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» Постекоглу: на пути к вершине

Минувшим летом «шпоры» пригласили на тренерский мостик Энджа Постекоглу. Многие удивились такому назначению со стороны руководства клуба из Северного Лондона. Об австралийском менеджере было известно не слишком много и, складывалось ощущение, что это кот в мешке для «Тоттенхэма».

Эндж стартовал у руля «шпор» с места в карьер. Лондонцы сходу вырвались в лидеры АПЛ, выдав десятиматчевую беспроигрышную серию. Постекоглу трижды подряд признавался тренером месяца в английском первенстве (август, сентябрь, октябрь). После такого яркого старта «Тоттенхэму» прочили статус одного из главных претендентов на чемпионский титул.

Однако дальше лондонский клуб начало знатно лихорадить. Стабильность в игре и результатах «шпор» сошла на нет. Настоящей головной болью для Постекоглу стали частые травмы лидеров команды по ходу сезона.

К примеру, Джеймс Мэддисон, сходу влюбивший в себя лондонскую публику, пропустил 2 месяца из-за повреждения лодыжки. Потеря «десятки» сразу повлияла на общую картину игры «шпор»: пропала легкость и острота в завершающей стадии атак. Постепенно «Тоттенхэм» опустился за пределы топ-4 АПЛ.

К финишу подопечные Постекоглу пришли на пятом месте. Но помимо разбитых надежд о Лиге чемпионов, были и приятные изменения у «шпор» в этом сезоне АПЛ. Эндж сумел привить команде уверенную работу с мячом и его контроль. «Тоттенхэм» владел игровым снарядом на 12% более, нежели в минувшем сезоне.

«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси»

Лондонское дерби стало проверкой футбольных принципов Энджа Постекоглу

Нынешний проект «шпор» с Постекоглу во главе точно не кажется провальным. Лондонцам следует плодотворно провести летнюю трансферную кампанию, дабы увеличить глубину состава. Именно ее порой не хватало «Тоттенхэму» в минувшем сезоне.

Получив большее количество качественных исполнителей в свое распоряжение, Эндж с большей вероятностью сможет воплотить свои идеи в реальность. Насколько удачными они будут, покажет уже грядущий розыгрыш английского первенства.

«Челси» идет на поправку?

Из грязи в князи - именно так можно назвать минувший сезон АПЛ для «Челси». Лондонцы из рук вон плохо провели большую часть розыгрыша английского первенства. Подопечные Маурисио Почеттино долгое время не могли выбраться со злосчастного десятого места, демонстрируя качели в своей игре.

По окончанию первого круга никто не верил, что «Челси» сможет прервать черную полосу. Однако с февраля игра синих начала выходить на должный уровень - «синие» потерпели всего два поражения, пополнив свою копилку 32 набранными очками.

В конечном итоге, дружина Почеттино закончила сезон на шестой строчке и пробилась в Лигу Конференций. Одним из составляющих такого рывка стал перформанс Коула Палмера, набравшего великолепную форму.

22-летний полузащитник успевал буквально везде на футбольном поле. Маурисио не ограничивал Коула определенные рамки, позволив ему быть свободным художником на газоне. Палмер сполна отблагодарил тренера, записав на свой счет 22 забитых мяча и 11 результативных передач. Англичанин пребывал в списке на награду MVP сезона, но получил признание лишь как лучший молодой игрок АПЛ.

Достойный финиш «Челси» - целиком и полностью дело рук Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту удалось настроить нужные струны игры «синих», хотя на это и понадобилось время. Дисциплинированность и смелость - также те качества, которые он привил нынешнему «Челси».

Многие ожидали, что история Почеттино и «синих» получит продолжение в следующем сезоне. Поэтому громом среди ясного неба стало объявление о том, что «Челси» и Маурисио решили прекратить сотрудничество. Достойная ли это награда для аргентинского тренера за проделанную работу? Конечно же нет.

Однако на выходе имеем, что имеем. Тодд Боэли не дает заскучать фанатам «пенсионеров» и преподносит им массу поводов для размышлений о том, каким будет «Челси» в грядущем сезоне.

Тяжелое бремя «Ньюкасла»

По итогам сезона 2022/2023 многие фанаты причисляли «Ньюкасл» к статусу топ-клубов, ведь «сороки» финишировали на четвертом месте и пробились в Лигу чемпионов. Грамотный менеджер в лице Эдди Хау у руля, хорошая трансферная политика. Казалось, что не за горами покорение новых вершин.

Но сезон 2023/2024 снял пелену с глаз многих любителей футбола. «Ньюкасл» попросту не потянул ту ношу, которую взвалил на себя. Выступление в Лиге чемпионов обернулось провалом — подопечные Хау заняли последнее место в группе и бесславно покинули турнир.

Дела в АПЛ тоже явно сложились не так, как того хотели все причастные к клубу. Блеклый старт удалось перекрыть осенними результатами, однако в декабре в команде начался кризис. Прежде надежная оборона «сорок» напоминала проходной двор, в атаке тоже мало что получалось.

Начали ходить слухи об увольнении Эдди Хау с поста главного тренера «Ньюкасла». Усилиться в зимнее трансферное окно не удалось. Крутое пике удалось остановить лишь в конце января.

Окончательно на достойный уровень «сороки» вышли весной. Пара Исак-Гордон заиграла крайне воодушевленно, соперники снова начали бояться «Ньюкасл». Завершили сезон «черно-белые» на седьмой позиции.

Такой результат означает, что подопечные Хау пролетели мимо еврокубков. Возможно, английский специалист не против этого, поскольку распределять силы на несколько турниров «Ньюкаслу» все еще тяжело. Теперь есть время сосредоточиться на внутренних делах и строить планы на будущий сезон АПЛ.

Трагедия красной половины Манчестера

Провал. Единственное слово, которым можно охарактеризовать минувший сезон АПЛ для «Манчестер Юнайтед».

Игра подопечных Эрика тен Хага не выдерживала никакой критики. Атака «красных дьяволов» выглядела крайне беззубо, а в обороне зияли настоящие дыры — защита «МЮ» в шестерке худших среди команд АПЛ этого сезона.

Конечно, большое влияние на такие результаты манкунианцев оказали травмы. Тен Хаг использовал четырнадцать (!) различных сочетаний в центре обороны. Игроки просто не успевали привыкнуть друг к другу: едва начав сыгрываться, они тут же отправлялись в лазарет.

Опорная зона «Манчестер Юнайтед» также не представляла собой оплот надежности. Даже сверхопытный Каземиро не смог ничего продемонстрировать в сложившемся хаосе. Среди светлых пятен в стане «красных дьяволов» следует выделить капитана Бруну Фернандеша (10+8 по статистике гол+пас) и молодое дарование Кобби Майну (3 гола и 1 ассист).

На этом позитив для манкунианцев заканчивается. По завершению сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» оказался на восьмом месте. Но и эта позиция — настоящая удача для дружины Тен Хага. По показателю XPts (ожидаемые очки) «красные дьяволы» должны были расположиться на пятнадцатой строчке.

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«Орлы» набрали высоту

Наиболее коренные перемены по ходу сезона произошли в стане «Кристал Пэлас», который начинал розыгрыш АПЛ 2023/2024 с Роем Ходжсоном на тренерском мостике. 76-летний специалист ранее спас «орлов» от вылета и руководство не придумало ничего лучше, как предложить ему дальнейшую работу.

Под руководством Ходжсона клуб опускался все глубже на дно турнирной таблицы АПЛ. За 24 тура «Кристал Пэлас» двенадцать раз потерпел поражение и плелся на шестнадцатой строчке. Отрыв от зоны вылета составлял всего 5 баллов и нахождение Роя у руля команды вызывала много вопросов у фанатов на «Селхерст Парк». Руководство клуба не смогло дальше мириться с результатами и отправило англичанина в отставку.

На смену Ходжсону пришел Оливер Гласнер. Тот самый, что в сезоне 2021/2022 привел немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта к победе в Лиге Европы. Назначение австрийца на пост главного тренера стало для «Кристал Пэлас» глотком свежего воздуха. С этого момента «орлы» лишь трижды познали горечь поражения в АПЛ. Подопечные Гласнера пополнили свою копилку 25-ю очками и закончили сезон на десятой строчке.

Если брать период с прихода Оливера на тренерский мостик, то «орлы» по набранным баллам заняли 4-е место в английском первенстве. Великолепный рывок, основой для которого стали работающие идеи Гласнера. Австрийский специалист перестроил «Кристал Пэлас» на схему 3-4-3, организовал четкий план действий в позиционных атаках.

Благодаря этим тактическим ходам, «орлы» стали грозой для соперников. Думаем, что с Гласнером десятое место не предел для «Кристал Пэлас», теперь лондонский клуб поглядывает на еврокубковую зону.

Героический «Эвертон»

«Ириски» в этом сезоне попали в очень неприятную историю. Дважды по ходу розыгрыша АПЛ клуб из Ливерпуля лишали набранных очков. Причиной этому послужило нарушение финансового фэйр-плей.

Сперва в ноябре 2023 года с «Эвертона» сняли 10 баллов. Юристы ливерпульского клуба долгое время оспаривали такое серьезное наказание, в итоге одержав небольшую победу — четыре очка были возвращены.

Но история на этом не окончилась, уже в апреле 2024 с «ирисок» сняли два балла все по той же причине. По ходу всех этих разбирательств над подопечными Шона Дайча нависла угроза вылета из высшего английского дивизиона.

Но такие сложности лишь сплотили коллектив из Ливерпуля. После второй потери очков «ириски» выдали серию из шести матчей без поражений (5 побед и 1 ничья). Заработанные 13 баллов на финише стали хорошим подспорьем, позволившим оторваться от зоны вылета, завершив сезон на пятнадцатой строчке. «Эвертон» и Шон Дайч доказали, что характер у них есть.

Беззубые новички

«Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон Таун» по итогам сезона примерили на себя роль команд-лифтов. Троица вместе повысилась в классе, вместе они и покинули элиту английского футбола. Такое случилось всего второй раз за историю существования АПЛ.

Всю тройку объединяет ужасное качество игры и, как итог, удручающий результат. Каждый из футбольных коллективов выбрал свой путь, как распрощаться с высшим дивизионом.

«Шеффилд Юнайтед» сразу предугадывался, как главный претендент на выход из Английской Премьер-лиги. Клуб распрощался с лидерами летом 2023 года, а на замену им не приобрел достойных кандидатов. Вернувшийся Крис Уайлдер не стал палочкой-выручалочкой для «клинков». Даже его авторитет не смог наладить атмосферу в коллективе, которая была далеко не дружелюбной. Итогом пребывания «Шеффилда» в АПЛ стали плачевные 16 баллов и последнее место.

«Бернли» понадеялся на тренерский гений Венсана Компани. Бельгийский специалист выстрелил в рамках Чемпионшипа, но турнир уровнем выше не потянул. Провальные летние трансферы, беззубость в атаке и множество индивидуальных ошибок — те компоненты, которые утянули «бордовых» на дно. «Бернли» возвращается во второй английский дивизион, однако уже без Компани. Как говорят мировые СМИ, Венсан, несмотря на полный крах в АПЛ, уезжает на повышение в мюнхенскую «Баварию».

«Лутон Таун» изо всех сил старался спастись от вылета, но чуда не произошло. До спасительного 17-го места «шляпникам» не хватило шести баллов. Даже опыт таких футбольных исполнителей, как Андрос Таунсенд и Росс Баркли не помог клубу удержаться в элите. Сказка «Лутона» продержалась всего год, теперь время возвращаться на исходные позиции.

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