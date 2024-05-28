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Хакерская атака на "Флуминенсе": Холанда "купили" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2024 19:43
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Хакерская атака на "Флуминенсе": Холанда "купили" - ФОТО

Сайт бразильского клуба "Флуминенсе" подвергся хакерской атаке.

Как сообщает İdman.biz, на официальном сайте команды была опубликована новость о переходе Эрлинга Холанда.

В публикации было отмечено, что "После интенсивных переговоров и больших усилий руководства мы объявляем о приходе центрфорварда. Это будет важным шагом в нашей попытке вернуться в текущий сезон".

Новость, произведшая "взрывной" эффект, была удалена через несколько часов.

Отметим, что "Флуминенсе" в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице с 5 очками после 6 туров.

İdman.biz

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