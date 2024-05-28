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Нури Шахин возглавит "Бешикташ"

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2024 09:00
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Нури Шахин возглавит "Бешикташ"

"Бешикташ" прояснил вопрос главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, команда подпишет контракт с Нури Шахином.

Президент клуба Хасан Арат встретился с 35-летним специалистом в Германии в начале мая. Тогда стороны, достигшие первой договоренности, приняли окончательное решение. Шахин, занимающий должность помощника тренера дортмундской "Боруссии", в следующем сезоне будет тренировать "Бешикташ".

Отметим, Нури занимал должность главного тренера "Антальяспора" с октября 2021 года до конца 2023 года.

İdman.biz

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