Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024

Объявлен состав еще одного участника ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что стал известен предварительный состав сборной Испании.
В список вошли 29 игроков. 26 из них войдут в финальный состав.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);
Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба - «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер», Германия), Марк Кукурелья («Челси», Англия);
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико Мадрид», Алес Гарсия («Жирона»). Педри, Фермин Лопес (оба - «Барселона»);
Нападающие: Ламин Ямал, Ферран Торрес (оба - «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон», Англия), Хоселу («Реал»), Альваро Мората ( «Атлетико»), Хосе Перес («Бетис»).
Отметим, что Евро-2024 стартует 14 июня.
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