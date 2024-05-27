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Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2024 18:41
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Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

Объявлен список главных тренеров, которые больше всех участвовали в финалах Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в списке IFFHS 6 специалистов, участвовавших в финале как минимум 4 раза.

Список возглавляет Карло Анчелотти. Финал на этой неделе станет для итальянца шестым подобным матчем. У других пяти специалистов этот показатель равен 4-м.

1. Карло Анчелотти (Италия) – 6 («Милан» 2003, 2005, 2007, «Реал» 2014, 2022, 2024)
2-6. Пеп Гвардиола (Испания) – 4 («Барселона» 2009, 2011, «Манчестер Сити» 2021, 2023)
Алекс Фергюсон (Англия) – 4 («Манчестер Юнайтед» 1999, 2008, 2009, 2011)
Марчелло Липпи (Италия) – 4 («Ювентус» 2006, 2007, 2008, 2013)
Мигель Муньос (Испания) – 4 («Реал» 1960, 1962, 1964, 1966)
Юрген Клопп (Германия) – 4 («Боруссия Д» 2013, «Ливерпуль» 2018, 2019, 2022)

İdman.biz

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