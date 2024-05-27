Самые быстрые футболисты в лигах "топ-5" - СПИСОК

Объявлен рейтинг самых быстрых игроков в лигах «топ-5».

Как сообщает İdman.biz, его опубликовало издание Givemesport.

Лидером рейтинга стал центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Немецкий игрок оказался чуть быстрее Карима Адейеми, игрока «Боруссии» (Дортмунд), с которым он встретится в финале Лиги чемпионов 1 июня.

Первую тройку замыкает украинец Михаил Мудрик, выступающий за «Челси». В одной из игр ему удалось набрать скорость 36,63 км в час.

«Топ-10»

1. Антонио Рюдигер («Реал») – 36,7 км/ч

2. Карим Адейеми («Боруссия») – 36,65

3. Михаил Мудрик («Челси») – 36,63

4. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 36,61

5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 36,6

6. Адама Траоре («Фулхэм») – 36,6

7. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 36,6

8. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 36,53

9. Мусса Диаби («Астон Вилла») – 36,52

10. Рафаэль Леау («Милан») - 36,5

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