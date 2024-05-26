26 Мая 2024
RU

Бонуччи сегодня попрощается с футболом

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2024 18:09
19
Бонуччи сегодня попрощается с футболом

Итальянский защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи объявил о завершении карьеры.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовал сайт стамбульского клуба.

Бонуччи выразил желание попрощаться с футболом как чемпион в составе «Фенербахче»:

«Я очень рад быть членом замечательной семьи. Мы пойдем в последний бой. Я бы хотел завершить карьеру с чемпионским кубком над головой».

Леонардо, много лет выступавший за «Ювентус», 9 раз становился чемпионом Италии.

Отметим, что сегодня пройдут игры последнего тура турецкой Суперлиги. Мечта Бонуччи сбудется, если «Галатасарай» проиграет в гостях в Конье, а «Фенербахче» победит «Истанбулспор».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Призовой фонд Кубка Америки станет рекордным
17:33
Мировой футбол

Призовой фонд Кубка Америки станет рекордным

Между участниками турнира будет распределено 72 миллиона долларов
Известный футболист завершил карьеру
17:03
Мировой футбол

Известный футболист завершил карьеру

Он выступал за многие команды
Вагиф Джавадов: "Нариман Ахундзаде не блестящий футболист" - ВИДЕО
11:34
Футбол

Вагиф Джавадов: "Нариман Ахундзаде не блестящий футболист" - ВИДЕО

"Блестящий игрок – тот, кто может играть по 90 минут в каждом матче"
"Золотой дубль" "Байера"
09:20
Мировой футбол

"Золотой дубль" "Байера"

Состоялся финальный матч Кубка Германии
Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года
25 Мая 23:54
Мировой футбол

Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года

"Я рад, что мне удалось избежать всего этого"
Форвард два года играл с куском стекла в стопе
25 Мая 22:53
Мировой футбол

Форвард два года играл с куском стекла в стопе

Пару лет назад игрок попал в ДТП, после которого наступил на разбитое стекло

Самое читаемое

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы
23 Мая 19:00
Борьба

Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Мечты сбываются в Абу-Даби
24 Мая 10:20
Дзюдо

Мечты сбываются в Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби стал самым успешным за всю историю сборной Азербайджана
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира