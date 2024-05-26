Бонуччи сегодня попрощается с футболом

Итальянский защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи объявил о завершении карьеры.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовал сайт стамбульского клуба.

Бонуччи выразил желание попрощаться с футболом как чемпион в составе «Фенербахче»:

«Я очень рад быть членом замечательной семьи. Мы пойдем в последний бой. Я бы хотел завершить карьеру с чемпионским кубком над головой».

Леонардо, много лет выступавший за «Ювентус», 9 раз становился чемпионом Италии.

Отметим, что сегодня пройдут игры последнего тура турецкой Суперлиги. Мечта Бонуччи сбудется, если «Галатасарай» проиграет в гостях в Конье, а «Фенербахче» победит «Истанбулспор».

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