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"Золотой дубль" "Байера"

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2024 09:20
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"Золотой дубль" "Байера"

Состоялся финальный матч Кубка Германии.

İdman.biz сообщает, что в решающем матче встретились действующий чемпион «Байер» и представитель 2-й Бундеслиги «Кайзерслаутерн».

Судьбу матча решил 1 гол. Команда Хаби Алонсо забила на 16-й минуте. Джака стал автором гола, который принес «Байеру» первый в своей истории Кубок Германии. Выиграв без поражений чемпионат Бундеслиги, леверкузенский клуб завершил сезон «золотым дублем».

Отметим, что «Байер» также играл в финале Лиги Европы. Команда проиграла «Аталанте» со счетом 0:3 и упустила шанс завоевать свой первый международный титул.

İdman.biz

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