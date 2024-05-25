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Шок для "Сити" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2024 20:28
38
Шок для "Сити" - ВИДЕО

Состоялся финальный матч Кубка Англии.

Как сообщает İdman.biz, в матче, прошедшем на стадионе «Уэмбли», встретились манчестерские клубы.

В прошлогоднем финале встретились «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» и «горожане» победили со счетом 2:1. На этот раз был зафиксирован тот же счет, но победу праздновали «красные дьяволы».

«Манчестер Юнайтед» выиграл национальный кубок в 13-й раз в своей истории. По этому показателю они уступают только «Арсеналу» (14 титулов). Игроки «Манчестер Сити» поднимали кубок над головой 7 раз.

Кубок Англии
Финал
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2
Голы: Доку, 87 - Гарначо, 30. Майну, 39

İdman.biz

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