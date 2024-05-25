Драматичная концовка: "Зенит" - чемпион в шестой раз подряд

Победитель сезона 2023/2024 чемпионата России определился в последнем туре.

İdman.biz сообщает, что «Зенит» победил и завоевал золотые медали.

Накануне последнего тура у "Динамо" было 56 очков, у "Зенита" - 54, у "Краснодара" - 53. "Динамо" встречалось с "Краснодаром" в гостях и ему хватило бы даже 1 очка, чтобы стать чемпионом. Даже при победе "Зенита" и равенстве очков с ним «Динамо» могло отпраздновать чемпионство. С другой стороны чемпионом мог стать «Краснодар». Для этого клубу надо было победить и ждать потери очков от "Зенита". При равном количестве очков чемпионом из-за результатов личных встреч становился "Краснодар", который тренирует Мурад Мусаев.

Все произошло по желанию «Зенита». «Краснодар» победил дома, а во встрече с «Ростовом» команда Сергея Семака проявила настойчивость. Проигрывавшие по ходу встречи питерцы забили решающий чемпионский гол на 85-й минуте.

«Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз подряд. Это 10-й успех петербургского клуба в истории чемпионатов России (2007, 2010, 2011–12, 2014-15, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24). Команда 1 раз завоевала титул чемпиона СССР (1984 г.).

Российская Премьер-Лига

30-й тур

«Балтика» – «Локомотив» – 1:3

ЦСКА – «Урал» – 2:0

«Факел» – «Ахмат» – 2:0

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 1:1

«Оренбург» – «Спартак» – 0:0.

«Рубин» — «Сочи» — 1:1.

«Зенит» — «Ростов» — 2:1.

«Краснодар» – «Динамо» – 1:0

Итоговая таблица: «Зенит» – 57 очков, «Краснодар» – 56, «Динамо» – 56, «Локомотив» – 53.

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