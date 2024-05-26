Уход Хави - очередной пример того, насколько плохо "Барса" обращается со своими легендами

Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Возвращение в «Барселону» в качестве главного тренера было давней мечтой Хави, но последние несколько месяцев работы бывшего плеймейкера «Барсы», неспокойные и временами похожие на фарс, стали кошмаром для него и испанского клуба, пишет автор The Athletic Дермот Корриган.



Хави уходит после того, как привел «Барселону» к двум трофеям за два с половиной сезона, в том числе к титулу Ла Лиги в сезоне 2022/23.

Но на фоне его исхода чувствуется грусть по поводу того, что на прошлой неделе президент клуба Жоан Лапорта устроил ему показательную экзекуцию, а также страх по поводу того, что такой неловкий переход власти к преемнику, которым, вероятно, станет экс-наставник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханси Флик, означает для будущего команды.

Игровая карьера Хави была поистине исторической: с 1998 по 2015 год он сыграл за «Барселону» 869 матчей, выиграв 25 трофеев, в том числе восемь титулов Ла Лиги и четыре трофея Лиги чемпионов.

Не менее важным для многих болельщиков «Барсы» было его значение как местного каталонского паренька, который присоединился к их академии «Ла Масия» в 11 лет и стал, пожалуй, величайшим символом футбольного стиля клуба, основанного на владении мячом.

Он не всегда пользовался популярностью у болельщиков других команд и был склонен время от времени делать пренебрежительные комментарии в адрес соперников, особенно если они играли за «Реал Мадрид». Однажды он назвал Криштиану Роналду «дриблером», который далеко не такой всесторонне талантливый и развитый футболист, как его коллега по «Барсе» Лионель Месси.

Но такие моменты заставляли большинство болельщиков и экспертов в Барселоне полюбить Хави еще больше. Он разделял их гордость за все, что связано с командой, и всегда защищал клуб всеми доступными способами.

После того, как в сезоне 2014/15 он в качестве капитана «Барсы» привел команду ко второму треблу из Лиги чемпионов, Ла Лиге и Кубка Испании, Хави в возрасте 35 лет понял, что больше не способен помогать на поле. Он сразу же начал готовиться однажды вернуться в качестве тренера, решив присоединиться к «Аль-Садду» в Катаре, чтобы получить тренерский опыт для себя и выбранного им штаба.

Вопрос всегда был в том, когда он окажется на тренерском мостике «Камп Ноу», а не в том, окажется ли он там. Лапорта сначала сопротивлялся, но перезвонил ему в октябре 2021 года, чтобы заменить запутавшегося Рональда Кумана.

Возвращение легенды клуба также послужило полезным щитом от критики в адрес Лапорты и его совета директоров. Все изо всех сил пытались смириться с отъездом символа команды Месси в «Пари Сен-Жермен» тем летом, а также с огромными финансовыми проблемами клуба.

«Хави больше всех взволнован», — рассказывал анонимный источник. «Это мечта, к которой он стремился долгое время. Он убежден, что все пройдет хорошо».

В основном в первые 18 месяцев все и шло хорошо. Победа клуба в Ла Лиге в прошлом сезоне — первая с сезона 2018/19 — была эмоционально отпразднована. Положительным моментом казалось то, что сочетание «барселонского ДНК» Хави и сделанных благодаря «рычагам» Лапорты приобретений, таких как Роберт Левандовский и Рафинья, подтолкнуло команду обратно к величию.

Однако это оказалось всего лишь иллюзией.

Во время нынешней кампании, будучи сосланной во время обширных работ по реконструкции «Камп Ноу» во временный дом на другом конце города, на продуваемом всеми ветрами холме Монжуик, «Барселона» терпела катастрофу за катастрофой.

Бардак на разных уровнях клуба был очевиден во многих моментах с августа прошлого года: в паре поражений в Ла Лиге со счетом 4:2 от соседей и неожиданных претендентов на титул «Жироны», в трех поражениях в Класико от «Реала», в вылете из Кубка Испании после поражения в четвертьфинале от «Атлетика», возглавляемого бывшим тренером каталонцев Эрнесто Вальверде, и их выбывание на том же этапе Лиги чемпионов после проигрыша дома «Пари Сен-Жермен», которым руководил бывший игрок и тренер «Барсы» Луис Энрике.

Самая очевидная проблема для Хави заключалась в том, что он никак не мог добиться того, чтобы «Барса» играла так, как он обещал.

Он начал говорить о возвращении к схеме 4-3-3 времен своих игровых дней, со скоростью и темпом на флангах. Обстоятельства привели к тому, что во время прошлогоднего успешного похода за титулом эта схема превратилась в более надежную полузащиту из четырех человек, а затем в этом сезоне часто выставлял четырех центральных защитников в составе.

Тем временем Хави начал винить всех остальных в проблемах команды.

Он никогда не умел достойно проигрывать: в его игровые дни поражения часто сопровождались жалобами на защитную тактику соперников или на то, что трава на их полях была оставлена слишком длинной, чтобы помешать «Барсе» играть в пас.

Для тренера Хави самой легкой мишенью были судьи и «Реал Мадрид», поэтому разговоры о «нечистом судействе» в Ла Лиге (предположительно со стороны официальных лиц, поддавшихся давлению со стороны клубного телеканала «Реала») не были сюрпризом. И большинство болельщиков «Барсы» были на его стороне.

Однако наиболее очевидной болью для Хави было отсутствие поддержки со стороны более близкой семьи внутри «Барсы».

Будучи игроком, он своими глазами видел, как Пеп Гвардиола был измотан пресловутым клубным «entorno» («средой, создавшейся в клубе») в течение четырех сезонов, проведенных во главе команды. Речь Хави, в которой он объявил, что уходит в отставку после хаотичного домашнего поражения со счетом 3:5 от «Вильярреала» в январе (перед разворотом на 180 градусов в апреле, ставшем бессмысленным из-за пятничного увольнения за тур до конца сезона), это отголоски прощания Гвардиолы в 2012 году.

«Ощущать себя тренером "Барсы" неприятно, это тяжело», - сказал Хави. «Часто чувствуешь, что тебя не уважают, твою работу не ценят. Твое ментальное здоровье, твой дух ужасно подорваны».

Эти чувства и переживания вызывали сочувствие, особенно со стороны тех, кто знал, как много значила для него эта работа. Было ясно, что ему нужен перерыв.

Это решение уйти дало ему возможность принимать решения, которые, по его мнению, были лучшими для долгосрочного будущего «Барселоны». Это включало в себя оставление на скамейке запасных дорогостоящих игроков, подписанных клубом, таких как Жоау Феликс и Витор Роке, отдавая взамен предпочтение лучшим выпускникам «Ла Масии», в том числе Ламину Ямалю и Пау Кубарси.

Было также менее позитивное сведение счетов со стороны Хави, в том числе обращение к Рамону Бесе, уважаемому журналисту мадридской газеты El Pais, после победы над итальянским «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов в марте. Беса назвал «Барсу» «еврокубковым шутом» после выездного поражения со счетом 0:1 от донецкого «Шахтера» из Украины на групповом этапе.

«Кто теперь клоун?» был ответ Хави. Это выдавало недостаток уверенности в себе и в работе, которую он выполнял, и просто подтверждало, что для всех участников определенно было бы лучше придерживаться плана по его уходу в конце сезона.

Затем последовало поражение от «ПСЖ» дома со счетом 1:4 в ответном матче после победы со счетом 3:2 в Париже, а через несколько дней — во втором Эль Класико в сезоне Ли Лиги. Это тоже следовало воспринимать как напоминание о том, что Хави, по крайней мере, на этом относительно раннем этапе своей тренерской карьеры, просто не соответствует элитному уровню Луиса Энрике из «ПСЖ» или Карло Анчелотти из «Реала».

В этом нет ничего постыдного. За относительно элегантным уходом из «Барсы», а затем, возможно, годичным перерывом на перезарядку и размышления, могло последовать возвращение к тренерской работе в другой среде, с меньшим давлением и меньшими ожиданиями. Определенный успех в других командах мог бы даже проложить путь к возвращению на «Камп Ноу» через несколько лет, возможно, при другом президенте или когда финансы клуба будут в лучшем состоянии, а Педри, Гави, Кубарси и Ямаль достигнут своего пика.

Самая большая проблема этого плана заключалась в том, что Лапорта и спортивный директор Деку не могли решить, кого нанять следующим тренером.

Трудное финансовое положение клуба и отсутствие очевидных целей на рынке свободных тренеров поставили их в тупик. Поэтому вместо этого Лапорта начал льнуть к Хави, публично и в частном порядке, чтобы заставить его изменить свое мнение. В совете директоров и в раздевалке все еще было много сомнений, но после «вечера суши» дома у Лапорты в центре Барселоны в конце апреля президент и тренер со слезами на глазах объявили, что будут держаться вместе в следующем сезоне.

Этот план просуществовал смехотворно короткое время.

Хави решил (осознанно или нет) чуть более честно рассказать о финансах клуба и силе команды перед выездным матчем против «Альмерии» 16 мая.

Он просто говорил то, что и так должно было быть ясно всем: The Athletic сообщил в мае, что каталонцам нужно откуда-то найти более 130 миллионов евро к 30 июня, чтобы иметь возможность подписать кого-либо в трансферном окне этим летом. Это можно даже рассматривать как защиту организации — быть честным с клубными «сосьос» (фанаты, ставшие клубными акционерами — прим. ред.) и верить, что они поймут и примут ситуацию. Но Лапорта почувствовал себя преданным и сразу решил, что Хави должен уйти.

С тех пор Хави пришлось пройти через мучительный и жестокий процесс, при этом ни Лапорта, ни Деку не объяснили ситуацию ни публично, ни в частном порядке.

Все это включало в себя возвращение Хави из Альмерии в прошлую пятницу, за которым всю дорогу следили камеры, и он не знал, могут ли его немедленно уволить, когда он доберется до тренировочной базы. Лапорту уговорили притормозить, но, по-видимому, только для того, чтобы дать клубу время снова поговорить с Фликом, кандидатуру которого они рассматривали, но затем отвергли всего несколько месяцев назад.

На прошлой неделе и во время неоднократных допросов на многочисленных пресс-конференциях Хави мог только сказать, что, насколько ему известно, он продолжит выполнять свою работу в следующем сезоне. После домашней победы со счетом 3:0 над «Райо Вальекано» в прошлые выходные, обеспечившей «Барсе» второе место в Ла Лиге и место в мини-турнире Суперкубка Испании в январе следующего года, он снова откровенно заявил о неловкости ситуации.

«Вот так вот делаются дела в этом клубе», — сказал он, когда его спросили, что он чувствует по поводу всех разговоров о том, что его уже уволили. «Это часто неприятно и жестоко, и может заставить тебя почувствовать себя ничтожным, но здесь ты должен это принять».

Эта победа над «Райо» также вызвала крики: «Хави — да! Лапорта — нет!» у толпы болельщиков на «Монжуике». Человеку, который по-прежнему искренне заботится об интересах клуба, было трудно выслушивать и выдержать это. «Я не хочу этого (выкриков против Лапорты)», — сказал в тот вечер Хави. «Я хочу единства, консенсуса. Мне это не понравилось».

Это казалось правдой. Он все еще надеялся на единство и продолжение работы. Дважды Хави пытался организовать еще один личный разговор с президентом, чтобы обсудить циркулирующие слухи и свое будущее. Но вместо этого Лапорта продолжал тянуть время, пока переговоры с Фликом продвигались. Между тем, на Хави и его сотрудников косвенно оказывалось давление, чтобы они отказались от денег, которые им причитались бы, если бы они были освобождены от своих обязанностей, а до конца контракта оставалось 12 месяцев.

В других клубах Ла Лиги не было особой симпатии к Хави или «Барсе». Крики «Хави, останься!», услышанные на других стадионах, таких как «Бернабеу», когда «Реал» праздновал свой очередной титул чемпиона Испании, были явно ироничными.

Игрок, который ассоциировался с лучшими моментами в истории футбола Испании - от Евро-2008 и чемпионата мира 2010 года и до Евро-2012 - теперь является предметом насмешек для многих болельщиков по всей стране. Но в пятницу Кике Санчес Флорес - соперник Хави в его последней игре на выезде с «Севильей» в воскресенье - в своем комментарии отметил то, «насколько плохо "Барселона" обращается со своими легендами».

Самое сильное ощущение - грусть. Легендарная игровая карьера не является гарантией того, что вы станете хорошим тренером, как это обнаружили и другие полузащитники эпохи Хави, такие как Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Вероятно, для «Барсы» этим летом имело смысл нанять нового тренера, но жестокость развития ситуации оставила Хави изолированным и незащищенным. Нельзя так относиться к одной из самых важных фигур в истории «Барселоны» и испанского футбола. Даже те, кто критиковал тренерские способности Хави, не хотели, чтобы срок на тренерском мостике «Барсы» закончилось таким образом.

Однако это соответствует все более хаотичному и нестабильному процессу принятия решений в «Барсе» во время нынешнего президентства. Другие барселонские победители Лиги чемпионов, Куман и Месси, также были разозлены тем, как с ними обращался Лапорта (Санчес Флорес также упомянул об этом).

Статус героя Хави был одной из причин, почему он был полезен президенту, даже когда команда играла не очень хорошо, а следующий тренер - Флик или кто-то еще - не будет обладать таким же кредитом доверия от болельщиков и экспертов «Барсы».

Со временем воспоминания о долгой и славной карьере Хави на поле в «Барселоне» должны взять верх над теми «американскими горками», которые он показывал в качестве тренера. Тем не менее, та болезненная катастрофа, в которую превратился его уход, является симптомом серьезных проблем в том, как клуб управляется под руководством Лапорты.

Это печальный день для «Барсы», и на данный момент мало что предвещает светлое будущее.

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