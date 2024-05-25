Гвардиола в шаге от рекорда

Определены главные тренеры, имеющие наибольшее количество чемпионств в лигах "большой пятерки".

Как сообщает İdman.biz, IFFHS объявила список специалистов, завоевавших не менее 8 золотых медалей.

Таблицу возглавляет Алекс Фергюсон. Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" 13 раз становился чемпионом Англии.

Пеп Гвардиола, одержавший свой шестой успех в составе "Манчестер Сити", находится в шаге от рекорда. У него на счету по три чемпионства в "Барселоне" и "Баварии".

1. Алекс Фергюсон – 13

2. Пеп Гвардиола – 12

3. Мигель Муньос – 9

4-6. Альберт Батто – 8

Удо Латтек – 8

Джованни Трапаттони – 8

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