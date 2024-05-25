26 Мая 2024
RU

Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2024 23:54
16
Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года.

«Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что всё кончено. Или что мне придётся сидеть на скамейке запасных ещё два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», - приводит слова Крооса Marca.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

İdman.biz

Новости по теме

Форвард два года играл с куском стекла в стопе
25 Мая 22:53
Мировой футбол

Форвард два года играл с куском стекла в стопе

Пару лет назад игрок попал в ДТП, после которого наступил на разбитое стекло
Шок для "Сити" - ВИДЕО
25 Мая 20:28
Мировой футбол

Шок для "Сити" - ВИДЕО

Состоялся финальный матч Кубка Англии
Драматичная концовка: "Зенит" - чемпион в шестой раз подряд
25 Мая 19:57
Мировой футбол

Драматичная концовка: "Зенит" - чемпион в шестой раз подряд

Победитель сезона 2023/2024 чемпионата России определился в последнем туре
Новый главный тренер в "Баварии"
25 Мая 19:28
Мировой футбол

Новый главный тренер в "Баварии"

Контракт с клубом Бундеслиги он подпишет до 2027 года
Прощание от Алонсо
25 Мая 18:53
Футбол

Прощание от Алонсо

Летом защитник покинет испанский клуб
Лучшим бомбардиром он не станет
25 Мая 18:24
Мировой футбол

Лучшим бомбардиром он не станет

Это стало известно во время матча последнего, 38-го тура сезона

Самое читаемое

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Гасперини вошел в историю еврокубков
23 Мая 09:18
Мировой футбол

Гасперини вошел в историю еврокубков

Итальянский специалист добился этого в возрасте 66 лет и 117 дней
Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо
23 Мая 16:57
Дзюдо

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо

Это произошло в Абу-Даби, столице ОАЭ