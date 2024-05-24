39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации саудовского журналиста Альхаза Мутаба в соцсетях, в Роналду заинтересован леверкузенский «Байер». Отмечается, что пригласить футболиста хочет лично наставник Хаби Алонсо. Испанец уверен в том, что опытный Роналду поможет «Байеру» в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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