5 голов в финале Кубка Турции - ВИДЕО

В Кубке Турции состоялся финальный матч сезона 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, в решающем матче встретились «Бешикташ» и «Трабзонспор».

В результативной встрече было забито 5 голов. Стамбульский клуб забил гол на 90+4 минуте и одержал победу со счетом 3:2.

«Бешикташ» выиграл национальный кубок в 11-й раз в своей истории. Последний раз такого успеха команда добивалась в 2011 году.

Отметим, что «Галатасарай» 18 раз выигрывал Кубок Турции. На счету «Трабзонспора» 9 титулов.

Кубок Турции

Финал

«Бешикташ» - «Трабзонспор» - 3:2

Голы: Геззал, 45+3 (пен.). Салих, 54. Аль Мусрати, 90+4 - Онуачу, 13. Пепе, 89.

İdman.biz