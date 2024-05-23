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40-й титул, 10-й клуб: Итоговый отчет о финале

Мировой футбол
Новости
23 Мая 2024 21:44
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40-й титул, 10-й клуб: Итоговый отчет о финале

Объявлена статистика финального матча Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

Как сообщает İ dman.biz, IFFHS подготовила отчет о матче.

«Аталанта» завоевала первый титул в Европе и второй в своей истории после Кубка Италии 1963 года.

После успеха «Пармы» в 1999 году кубок Лиги Европы (бывший Кубок УЕФА) впервые был вручен итальянскому клубу.

«Аталанта» - клуб, у которого самый длинный промежуток времени между дебютом в еврокубках и первым финалом. Представитель Бергамо добился этого через 60 лет и 261 день после своего дебюта 4 сентября 1963 года.

Итальянские клубы в 40-й раз выиграли еврокубок.

«Аталанта» - 10-й итальянский клуб, выигравший еврокубок. На данный момент «Милан» добился этого 14 раз, «Ювентус» - 8, «Интер» - 6, «Парма» - 4, «Лацио» и «Рома» - по 2 раза, «Фиорентина», «Сампдория», «Наполи» - по 1 разу.

Джан Пьеро Гасперини завоевал первый титул в карьере в возрасте 66 лет и 117 дней.

Впервые с 2007 года итальянский клуб завоевал титул под руководством местного тренера. 17 лет назад «Милан» под руководством Карло Анчелотти выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок.

За этот 17-летний период итальянские клубы завоевали два титула. Португалец Жозе Моуринью выиграл Кубок европейских чемпионов с «Интером» и «Ромой».

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал бомбардиром Лиги Европы с 10 голами. Ромелу Лукаку забил за «Рому» 7 голов.

Адемола Лукман стал четвертым нигерийцем, забившим гол в финале еврокубков. До него это сделали Джордж Финиди, Алекс Ивоби и Джо Алибо.

Лукман - второй африканец, забивший более 1 гола в финале. Сенегалец Садио Мане дважды отличился в Суперкубке.

İdman.biz

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