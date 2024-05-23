Розовая карточка на Кубке Америки

На Кубке Америки в этом году будет применено нововведение.

Как сообщает İdman.biz, судьи будут использовать не только желтые и красные, но и розовые карточки.

Они предназначены для игроков, которых необходимо будет немедленно заменить из-за травмы головы. Главный судья покажет таким игрокам розовую карточку и тренера заменят их. За игру каждая команда может воспользоваться этим один раз. Каждая команда получит шанс заменить шестого игрока после пяти основных замен.

Отметим, что Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

İdman.biz