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Объявлено место проведения финальных игр еврокубков - Будапешт и Стамбул

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2024 16:25
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Объявлено место проведения финальных игр еврокубков - Будапешт и Стамбул

Объявлены стадионы, на которых пройдут финальные игры двух сезонов еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, решение об этом принял исполком УЕФА.

Утверждено место проведения решающих матчей сезонов 2025/26 и 2026/27.

Финал Лиги чемпионов пройдет сначала на «Пушкаш Арене» в Будапеште, столице Венгрии. Решение по следующему году будет принято в сентябре. Потому что УЕФА ждет окончательного решения по реконструкции «Сан-Сиро».

Победитель Лиги Европы определится в 2026 году на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция). В следующем году финал состоится во Франкфурте (Германия).

Последний матч Лиги Конференций в сезоне 2025/26 пройдёт на стадионе «Ред Булл Лейпциг» в Германии. А в следующем году финал состоится на стадионе «Бешикташ».

Отметим, что финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2023/24 пройдут в Лондоне, Дублине и Пирее, а в сезоне 2024/25 - в Мюнхене, Бильбао и Вроцлаве.

İdman.biz

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