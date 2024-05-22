Бомбардиры Премьер-лиги

В сезоне 2023/2024 в английской премьер-лиге было забито 1246 голов в 380 матчах. За сезон в ворота соперника забивали 298 игроков.

İdman.biz представляет статистику лучших бомбардиров сезона.

Лучшим бомбардиром прошлого сезона Премьер-лиги стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, хоть он и не забил так много, как в прошлом году Форвард, который в прошлом году был первым с 36 голами, на этот раз сохранил свою позицию, забив 27 голов в 31 игре (в среднем - 0,87 за игру).

Коул Палмер, сыгравший 34 матча за "Челси" и "Манчестер Сити" стал вторым с 22 голами, а Александр Исак ("Ньюкасл"), забивший 21 гол в 34 играх, - третьим.

Фил Фоден, занимающий четвертое место с 19 голами, также является представителем чемпиона "Манчестер Сити". В число результативных игроков входят Олли Уоткинс («Астон Вилла», 19 голов), Доминик Соланке («Борнмут», 19), Мохамед Салах («Ливерпуль», 18), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 17). Кэррод Боуэн («Вест Хэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Букайо Сака («Арсенал») забили по 16 голов каждый.

«Король пенальти» сезона - Коул Палмер с 9 голами. Эрлинг Холанд забил 7 раз, Букайо Сака - 6. Мохамед Салах лидирует по показателю незабитых пенальти. Египетский футболист провалил 2 попытки из 7.

Коул Палмер, второй лучший бомбардир чемпионата, и Фил Фоден, четвертый, - полузащитники. Третий лучший показатель имеет полузащитник Букайо Сака.

Среди защитников больше остальных отличился Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») - 5 голов.

Олли Уоткинс («Астон Вилла») имеет наибольшее количество результативных передач в Премьер-лиге - 13. Коул Палмер («Челси»/«Манчестер Сити») отдал 11 асистов. У 9 игроков по 10 голевых передач. Всего за сезон голевые передачи сделали 283 игрока.

Коул Палмер является лидером Премьер-лиги по общему количеству голов и передач - 33. Он забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. У Эрлинга Холанда и Олли Уоткинса - по 32 результативных действия. Если Холанд к своим 27 голам добавил 5 передач, то представитель «Астон Виллы» забил 19 голов и отдал 13 передач.

Всего голами или результативными передачами своей команде помогли 365 игроков Премьер-лиги.

Вугар Мамедов

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