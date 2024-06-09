Пять идеальных связок игрок/тренер, которые мы так и не увидели

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Некоторые игроки и тренеры просто созданы друг для друга. Достаточно вспомнить, как Хави руководил полузащитой «Барселоны» Пепа Гвардиолы, или действия Рикарду Карвалью в оборонительной системе «Челси» при Жозе Моуринью. Приблизительно в то же время в «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса блистал Томас Мюллер.



Однако есть игроки и тренеры, которым так и не оказались в одной команде, несмотря на уверенность в том, что это был бы просто идеальный союз.

ESPN рассуждает о самых эффективных связках игрок/тренер, которые мы так и не увидели.

Эдинсон Кавани и Диего Симеоне

Никто не любит трудолюбивых футболистов больше, чем главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

За последнее десятилетие он неоднократно успешно перестраивал команду, делая акцент, прежде всего, на привлечение игроков с близким ему менталитетом. При этом «Атлетико» всё это время входит в категорию топ-клубов.

Для Симеоне на первом месте упорство, дисциплина и работоспособность, а не талант. В идеале, конечно, хорошо, когда есть и одно, и другое, но при этом очевидно, что технарям вроде Неймара точно не место в команде аргентинца.

Антуан Гризманн, Диего Коста, Коке, Сауль Ньигес, Родриго Де Пауль — все они не случайно оказались именно в «Атлетико». И этот список можно продолжать.

Но при этом немного удивительно, что Симеоне так и удалось привести в «Атлетико» Эдинсона Кавани.

Более того, это почти за гранью понимания, поскольку они идеально подходят друг другу. «Атлетико» Симеоне воплощает тот же менталитет Гарра Чарруа (это упорство и мужество перед лицом невзгод, находчивость и смелость, никогда не сдаваться), который присущ и Кавани.

На пике своей карьеры уругваец не только много забивал, но и поражал своей работой без мяча.

У Симеоне почти не было шансов подписать Кавани, когда форвард блистал в «Пари Сен-Жермен». Но летом 2020-го мадридский клуб упустил свой шанс — Эдинсон перешел в «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. «Атлетико» вместо этого заплатил 56 миллионов евро за Альваро Морату.

Ромелу Лукаку и Массимилиано Аллегри

Тактический стиль Аллегри принято считать жестким, однако нет никаких сомнений в том, что с годами он доказал свою эффективность, о чем свидетельствуют шесть титулов в Серии А, четыре победы в Кубке Италии и два выхода в финал Лиги чемпионов.

Аллегри заслужил этот успех, бросая вызов современным тенденциям. Он по-прежнему отдает предпочтение традиционному футболу, игнорируя тики-таку, о которой мечтают болельщики многих клубов.

В команде Аллегри всегда есть высокий, мощный нападающий, который при этом не всегда играет на позиции центрфорварда.

Один из самых ярких примеров - Марио Манджукич, который в «Ювентусе» регулярно играл на фланге. Идея заключалась в том, чтобы рядом с ним был защитник, который меньше ростом. Игроки «Юве» старались как можно чаще делать навесы в штрафную, где хорват часто пользовался тем, что соперник просто не в состоянии помешать ему.

Несмотря на классный подбор игроков в 2015-2019 годах (тогда за «Ювентус» играли Пауло Дибала, Поль Погба и не только), именно Манджукич был ключевым в тактической системе туринской команды.

Ранее с той же целью Аллегри приглашал в «Юве» Фернандо Льоренте, Алессандро Матри и Альваро Морату.

С учетом того, что тренеру «Старой синьоры» так нравятся крупные нападающие, немного странно, что Лукаку так и не доехал до Турина. Как ни крути, а бельгиец идеально подходит для реализации идей Аллегри.

Пожалуй, самым оптимальным моментом для подписания Ромелу был период с 2015 до 2017 года, то есть до перехода Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов фунтов. Ну или в 2022-м или 2023-м, когда его, по сути, просто выгнали из «Челси»: в первом случае это была аренда в «Интер», а во втором — в «Рому».

Некоторые говорят, что ты не имеешь права играть за «Ювентус», если до этого был в «Интере» (а наоборот), но давайте не будем забывать про тренерский путь Антонио Конте.

Марко Верратти и Пеп Гвардиола

Если вы когда-нибудь наблюдали за тем, как ловко Верратти выходит из под прессинга в центре поля и параллельно думали о том, что он создан для «Барселоны», можете не сомневаться, такие мысли были не только у вас.

Примечательно, что экс-игрок «Пари Сен-Жермен» демонстрировал этот трюк в том числе в матчах Лиги чемпионов против «Барсы», которая ассоциируется, прежде всего, с тики-такой. Итальянец тоже способен играть в таком стиле.

Верратти всего лишь 31 год, но после перехода в катарский «Аль-Духайль» его карьера перешла в стадию заката.

А это означает, что он, скорее всего, никогда не будет играть за «Барселону» или под руководством Гвардиолы, который является крестным отцом современного футбола.

Верратти во многих аспектах очень похож на Гвардиолу. Именно он отвечал за контроль мяча в «ПСЖ». С 2013 по 2022 год Марко почти всегда был в топе лучших распасовщиков чемпионата Франции.

К сожалению, когда Гвардиола был в «Барсе», Верратти только начинал свой путь. Пеп ушел из каталонского клуба в 2012 году — тем же летом, когда итальянец перешел из «Пескары» в «ПСЖ».

Правда, позже у Верратти несколько раз была возможность сменить обстановку, но вместо этого он подписывал новый контракт в Париже (в 2018 и 2022 году).

Было бы совсем неудивительно, если бы летом 2023-го Верратти перешел в «Ман Сити» к Пепу, который в конечном итоге подписал за 25 миллионов фунтов хорвата Матео Ковачича.

Матео Ковачич и Юрген Клопп

В случае с Ковачичем есть конкретный тренер, который мог бы добиться с ним впечатляющих результатов, если бы в какой-то момент они оказались в одной команде.

Хорват спокойно может делать всё, что требует Клопп от центральных полузащитников в «Ливерпуле». То есть Матео умеет быстро выводить команду из обороны в атаку. При этом никто бы не требовал от него забивать голы. Кажется, Ковачичу идеально подходит эта роль.

Ковачич уже десять лет играет на элитном уровне. До перехода в «Манчестер Сити» он выступал за «Интер», мадридский «Реал» и «Челси».

Сложно понять, почему он так и не оказался в одной команде с Клоппом ни в дортмундской «Боруссии», ни в «Ливерпуле».

Не будет преувеличением предположить, что Ковачич мог стать ключевым винтиком в системе Клоппа, причем абсолютно в любом клубе.

Эмре Джан и Жозе Моуринью

Давно известно, что Моуринью нравятся сверхтрудолюбивые опорные полузащитники. Этим парням он может доверить выполнение грязной работы. Самый яркий пример - Неманья Матич.

Сербский футболист работал под руководством «Особенного» в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Роме».

Возможно, именно Матич был той причиной, почему Джан ни разу не играл в команде Моуринью, несмотря на то, что он отвечает всем требованиям португальского тренера.

Джан всегда был одним из важнейших игроков в полузащите, который старается, в первую очередь, помочь обороне. Вообще, он умеет делать всё, в чем так нуждаются команду Моуринью — отбор мяча, подкаты, перехваты. С 2013 по 2020 год Эмре в каждом сезоне совершал в среднем три отбора и перехвата за матч.

Поговаривают, что Моуринью хотел пригласить Джана в «МЮ», а потом с «Тотеннхэм», но игрок сборной Германии в итоге так и не доехал до АПЛ.

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