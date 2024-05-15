За "Аталанту" хочется болеть в финале из-за Гасперини. Тем более соперник - команда-скуф

Джан Пьеро остался один шаг до настоящего величия.

Нет чувства хуже недосказанности. Читаешь книгу, тебя увлекает сюжет — а финал оказывается тухлым. Смотришь фильм, он тебя захватил — и тут реклама! И ты знаешь, что скоро она закончится и можно будет смотреть дальше. Но недосказанность, обрыв на полуслове страшно бесят.

Джан Пьеро Гасперини, кажется, сказал в "Аталанте" всё. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", он поднял команду, которая балансировала между Серией А и лигами ниже, на уровень Лиги чемпионов. Он раскрыл множество игроков, и "Аталанта" наторговала на сотни миллионов евро. Команду из мизерного Бергамо теперь уважают не только в Италии, но и во всей Европе.

Но у Гасперини нет титулов. Ни в "Аталанте", ни вообще. Он тренирует на взрослом уровне с 2003 года и до сих пор ничего не выиграл. Да, он уже сделал в Бергамо очень много. Он навсегда в истории "Аталанты", что бы ни было дальше. Однако без титула его история не выглядит завершённой. Как будто было всё — но так и не случилось главного. Пока не случилось. Впереди у "Аталанты" сразу два финала.

Кубок Италии . Финал

15 мая 2024, среда. 23:00

Аталанта (Бергамо) - Ювентус (Турин)

Есть такое понятие, в том числе в футболе, — "заслужить карьерой". Так говорили, например, про Лучано Спаллетти, когда он выиграл Серию А с "Наполи". К тому моменту Спаллетти тренировал уже много лет, был чтим и уважаем. Он выигрывал титулы с "Зенитом", у него были два Кубка и Суперкубок Италии. Но по-настоящему большого трофея у Лучано не было. И он выиграл его в тот момент, когда никто не ждал, когда казалось, что лучшие годы тренера Спаллетти далеко позади.

Лучано заслужил победу в Серии А, накопил на неё всей своей карьерой. Так же произошло и с Клаудио Раньери, когда его "Лестер" сотворил, возможно, главную сенсацию в клубном футболе в XXI веке. Понятно, что победа "Лестера" — это несравнимо больший шок, чем победа "Наполи". Но и Раньери, и Спаллетти заслужили успех карьерой.

Дэвид Мойес после провала в "Манчестер Юнайтед" и последовавших за этим метаний заслужил победу в Лиге конференций. Возможно, вселенная компенсировала ему те трудности, с которыми он столкнулся в "МЮ" и в первое время после ухода оттуда. Хосе Луис Мендилибар, который никогда даже не нюхал еврокубки, но при этом был хорош на испанском микроуровне, внезапно получил "Севилью" и сцапал Лигу Европы. А теперь, наглец такой, с "Олимпиакосом" покусился ещё и на Лигу конференций!

Это нельзя объяснить логически, нельзя измерить. Заслужил — и всё! И вот Гасперини, как никто другой, заслужил выиграть с "Аталантой" титул. Титул как будто бы должен закрепить "Аталанту" в том статусе, в который Джан Пьеро её возвёл. Это уже давно не заштатная команда из маленького итальянского города. Это солидный клуб, с которым все должны считаться и который знает себе цену.

Бренд "Аталанты" пока не сравнить с брендами "Интера", "Милана" или "Ювентуса" - соперника бергамасков по финалу Кубка Италии. "Аталанта" гораздо более "крафтовая". Но она большая. Её такой сделал Гасперини. Не единолично, однако его роль ключевая, невозможно переоценить его значимость. В 2017-м подытогом его работы стало четвёртое место в чемпионате. В 2019-м - финал Кубка против "Лацио". 2020-й и 2021-й - четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубка против "Ювентуса". И вот теперь - снова финал Кубка против "Юве" и финал Лиги Европы против непобедимого "Байера".

Тренера красят титулы. Те тренеры, которые говорят, что это не так, либо никогда ничего не выигрывали (кроме "Копа дель Соль" и аналогичных турниров), либо просто лукавят. История о том, что процесс важнее результата, работает только в сериале "Тед Лассо". Ещё в футбольном клубе "Краснодар" - но, как она там работает и работает ли, пусть каждый решит для себя сам. Документ о величии Гасперини в "Аталанте" уже готов. Его нужно заверить. И печать в виде титула - самое то.

Будет обидно, если Гасп так ничего и не выиграет, а затем на его багаже выиграет кто-то другой. Джан Пьеро, конечно, не забудут. Но того, который выиграл, будут ставить как минимум вровень с Гасперини. А скорее всего, даже выше. Потому что он выиграл. Это главное. А уж чей там был багаж, со временем забудется. О чём говорить - кажется, даже легендарный "багаж Аленичева" уже потихоньку выходит из обихода.

Финал Лиги Европы "Аталанта" - "Байер" видится самым интригующим из всех еврофиналов. Для "Аталанты" это шанс выиграть первый в истории международный трофей. Ну а "Байер" - абсолютный феномен. Как зубастик Роналдо. Такой же фестивальный, талантливый и вызывающий протяжное "ах!" у аудитории. За кого болеть в финале ЛЕ? Вы ещё спросите, маму или папу я больше люблю!

С финалом Кубка Италии проще. Там против бодрой и символизирующей потенцию "Аталанты" будет "Ювентус". "Юве" - команда-скуф: скучная, серая и с трудом выдавливающая из себя футбол. Болеть не за "Аталанту" в этом матче можно только из чувства противоречия. Или чтобы показать свою инаковость, насколько вы вне мейнстрима. Зелёные волосы, тату "Судить меня может только бог" и боление за "Ювентус" в финале против "Аталанты" — чем не стартер-пак?

Матч с "Ювентусом" станет для "Аталанты" уже пятым в мае. Плюс впереди два тура чемпионата и финал с "Байером". И всё это - до 26 мая! Есть риск, что "Аталанта" просто лопнет. Но Гасперини не привыкать к трудностям. Он приходил в команду с одним большим титулом в истории, Кубком Италии - 1962/1963. Теперь же до конца мая "Аталанта" может выиграть больше.

Как измерить, заслужил карьерой или не заслужил, спросите вы? Ответ: никак. Но вот вопрос уже вам: ну разве Гасперини не заслужил? Сложно сказать нет, правда же? Вот и пусть выиграет. Миранчук в помощь!

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