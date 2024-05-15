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Новый эшелон звёзд в Саудовской Аравии. Шейхи хотят обворовать АПЛ, под прицелом не только Салах

Мировой футбол
Longreads
15 Мая 2024 22:24
Новый эшелон звёзд в Саудовской Аравии. Шейхи хотят обворовать АПЛ, под прицелом не только Салах

Охота открывается.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Алиссон

Это было бы одно из наиболее громких приобретений летнего трансферного окна. Алиссон зарекомендовал себя ещё в «Роме», а мировой славы добился в «Ливерпуля» - он стал частью феноменального проекта Клоппа. Взял Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии. Конкурировал с «Сити» и Эдерсоном и собрал все возможные для вратаря личные награды в 2019 году - в том числе был первым обладателем премии Льва Яшина.

Сейчас время Клоппа в «Ливерпуле» подходит к концу (хлопает дверью не так громко, как хотелось) - и недавние лидеры задумываются над сменой обстановки. У того же Алиссона и так есть за плечами перспективный сменщик Куимхин Келлехер. С мерсисайдцами бразильский голкипер собрал все трофеи, а теперь надвигается неизвестность – новый тренер, новая система, обновление костяка, неизбежная стагнация. Трофеев, вполне вероятно, придётся ждать ещё долго. Есть причины думать об уходе.

Эдерсон

У соотечественника Алиссона перспективы радужнее. Эдерсон в процветающем «Сити», который тоже наконец взял ЛЧ годом ранее и продолжает бороться за все возможные титулы в Англии. Пеп эффективно перестраивает команду, проблем с борьбой за трофеи быть не должно.

Не будет их и с игровым временем. Эдерсон - не яркий, но довольно надёжный вратарь. К тому же отлично играет ногами, участвует в розыгрыше мяча. Для команд Гвардиолы это ключевое качество. Плюс он даже моложе Алиссона, так что причин покидать Премьер-Лигу в целом и европейский гранд в частности ещё меньше.

Это было бы амбициозное приобретение, но для Эдерсона лучше остаться в «Сити». Тем более если лигу покинет Алиссон, это ещё больше укрепит позиции Эдерсона в сборной. Пока у соотечественника была травма, он уже вставал в раму - теперь есть шанс закрепиться в качестве стопроцентного первого номера.

Мохамед Салах

С Салахом шейхам может помочь ситуация с его контрактом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года – и пока сюжет только закручивается. Спортивный директор клуба настаивает на сохранении лидера, несмотря на его возраст и уход Клоппа. При этом самому Мохамеду ещё предстоит определиться с будущим. В «Ливерпуле» он сформировался как топ-исполнитель мирового класса, его любят болельщики. В то же время египтянин стал менее стабилен. Да и проект вступает в перестройку.

Ближний Восток стал бы местом для спокойной футбольной пенсии. Да и шейхи много заплатят за такого игрока - это огромная помощь «Ливерпулю», который сможет потратиться на соответствующую замену (поиском уже занялись).

Кевин Де Брюйне

Даже в страшном сне тяжело представить, чтобы Гвардиола отпустил бельгийца. Это центральный элемент его системы, многолетний лидер «Сити» и машина по созданию остроты у чужих ворот.

Полузащитник пропустил первую часть сезона из-за серьёзной травмы, да и финал ЛЧ в прошлом году выигрывали без него – есть жизнь и без Кевина. Но это не значит, что нужно резать по живому. С Де Брюйне «горожане» прекрасны. Прерывать этот союз нет никакого смысла. Хотя в списках шейхов бельгиец всё же есть - не сейчас, так в следующем году к переговорам вернутся. А там уже можно будет подумать.

Каземиро

А вот опорник МЮ – тот, кому объективно пора сменить чемпионат. Подписание бразильского опорника изначально выглядело сомнительным для МЮ. Каземиро стоил дорого, потому что успел сделать себе имя в «Реале», но при этом уже вышел на пик со «сливочным». Оставался короткий период, в который хавбек ещё показывал бы свой максимум. Плюс в АПЛ выше уровень сопротивления, плюс с возрастом тяжелее набирать форму, плюс у МЮ с игроком нет общей истории, что повышало бы лояльность Каземиро в отношениях с клубом.

Сейчас манкунианцы просто пожинают плоды своего риска. Опорник часто обрезается, рискует, а отрезки, в которых он показывает максимум, довольно коротки. Самый яркий перформанс - разгром от «Кристал Пэлас». Каземиро помог «орлам» сразу в нескольких голах. Саудовская Аравия – единственная возможность для «Юнайтед» хотя бы частично отбить потраченные деньги. Больше, чем шейхи, всё равно никто не предложит. А в Европе на опорника уже нет такого спроса.

Бруну Фернандеш

Один из немногих, кто даже в нынешнем МЮ даёт такой же эффект, какой «Сити» получает от присутствия Кевина Де Брюйне. Речь о масштабе таланта, индивидуальных качествах и способности за счёт них решить исход момента.

Португалец – одно из немногих эффективных приобретений «красных дьяволов», креативный центр в атаке. И ему всего 29. Атмосфера в «Юнайтед» стала родной, тем более в клубе на него надеются. Когда окрепнет молодёжь, в статусе лидеров закрепятся Гарначо, Майну, Хейлунд, именно он будет дядькой-наставником, лидером раздевалки. Если к такому уровню доверия и статусу в команде прибавить перспективы, причин уходить не останется. А это уже работа нового совладельца клуба.

Стоит посмотреть на Ройса, Левандовского и Де Хеа

Аравийцы не первый год скупают звёзд - но выбрали самое тяжёлое направление из возможных. Они решили бороться с английскими клубами за топ-игроков. Причём уже не таких возрастных, не всегда стагнирующих, на которых соглашались ранее.

В этом поле у саудовцев нет никакого преимущества. В Англии точно такие же богатеи. Но они ещё и спортивную составляющую могут предложить матчи с лучшими тренерами, лучшими командами, еврокубки и т.д.

Шейхам же стоит повременить со сменой весовой категории. Тем более среди возрастных игроков ещё остались топ-исполнители. Тот же Роберт Левандовски всё меньше на виду в «Барселоне». Марко Ройс проводит свой последний сезон в «Боруссии» — и проводит его на пике, попав в финал ЛЧ. Лучше уже не будет. А Давид Де Хеа после ухода из МЮ вообще не нашёл команду.

Всем им пора задуматься о футбольной пенсии.

İdman.biz

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