Внезапная замена Мбаппе, новая топ-цель "Реала" и будущее Ройса. Трансферные слухи недели

А агент форварда «Ливерпуля» предложил его услуги «Барсе»?!

Завершение сезона-2023/2024 всё ближе, а значит, всё ближе и открытие летнего трансферного окна. Для некоторых работа на рынке сейчас уже важнее того, как финиширует команда в нынешнем чемпионате. Да и топ-клубы, борющиеся за чемпионский титул и еврокубки, не должны даже на день забывать о подписании новичков. Иначе уведут конкуренты. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат» представляет самые горячие трансферные инсайды и новостих в СМИ за последнюю неделю.

Вирц стал главной трансферной целью «Реала»

За 21-летним немецким талантом гоняются едва ли не все топ-клубы Европы, а достанется он, вероятно, «Реалу». Как сообщает Marca, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже предпринял первые шаги для трансфера звезды «Байера». В Вирце видят замену Тони Кроосу. Однако переход по плану должен состояться не ближайшим летом. Флориан – главная цель «Реала» на сезон-2025/2026. По информации Bild, сам немецкий игрок вместе со своей семьёй готов сменить команду только в 2025 году, так как хочет ещё набраться опыта в Лиге чемпионов. Стало известно, что один из наиболее влиятельных скаутов «Реала» Фелипе Мартин отсматривает каждую игру Вирца с трибун, а такое происходит, только если мадридцы предельно серьёзно настроены на покупку игрока. Аналогичным образом Мартин следил за Джудом Беллингемом, когда англичанин выступал за дортмундскую «Боруссию». У Флориана в нынешнем сезоне 18+19 в 46 матчах.

Шешко может перейти в «Милан» из-за Ибрагимовича

20-летний нападающий «РБ Лейпциг» – ещё одна заметная фигура в Бундеслиге, за которой охотятся большие клубы Европы. Словенец стал трансферной целью «Милана». Как утверждает La Gazzetta dello Sport, его кандидатуру одобрил сам Златана Ибрагимович, занимающий должность советника владельца «россонери». Швед готов помочь уговорить Беньямина перейти именно в «Милан». Известно, что Ибра – кумир Шешко.

Согласно источнику, сумма трансфера Беньямина может составить € 50 млн. Подписание нового форварда – цель номер два для «Милана» после назначения главного тренера, который сменит Стефано Пиоли. Агенты словенца уже посещали офис «Милана» и обсуждали детали возможного перехода. «Россонери» готовы дать Шешко ведущую роль в команде, и это также мотивирует игрока на переход. «РБ Лейпциг» купил словенца всего год назад у «Ред Булл Зальцбурга» за € 24 млн. Нападающий забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 41 матче.

Ройс выбирает будущего одноклубника между Месси и Роналду

Тем временем легенда дортмундской «Боруссии» Ройс, объявивший об уходе из немецкого клуба по окончании сезона, постепенно определяется со своим будущим. 34-летний полузащитник планирует продолжить карьеру за пределами Европы. Варианты – МЛС или Саудовская Аравия.

По информации The Athletic, Ройс уже провёл переговоры с «Сент-Луис Сити». Однако в американской лиге есть и другие претенденты на немца. Марко получил запрос также от «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и другие бывшие звёзды мирового футбола. Из Саудовской Аравии к нему обращались представители «Аль-Насра», так что полузащитник может стать и одноклубником Криштиану Роналду.

Ройс завершит карьеру в дортмундской «Боруссии» финалом Лиги чемпионов. Лучшего и не придумаешь! В нынешнем сезоне у Марко восемь голов и девять голевых передач в 40 матчах.

Тео Эрнандес готов уйти в «Баварию», за которую играл его брат

Тем временем «Милан», помимо главного тренера, может потерять одного из ведущих защитников. Как сообщил немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг, на трансфер Тео Эрнандеса нацелена «Бавария», а сам француз готов сменить клуб. Однако конкретные переговоры по поводу трансфера 26-летнего игрока будут проведены только в случае продажи Альфонсо Дэвиса. На канадца по-прежнему претендует «Реал».

Кроме того, руководство «Баварии» хочет получить добро на подписание Эрнандеса от нового главного тренера. Мюнхенский клуб готов потратить € 60 млн или даже больше. В этом сезоне у Тео пять голов и 11 голевых передач в 45 матчах. Интересно, что за «Баварию» выступал его брат Лукас Эрнандес, который год назад перешёл в «ПСЖ».

Агент Нуньеса предложил своего клиента «Барселоне»

Неожиданная новость: нападающего «Ливерпуля» Нуньеса предложили «Барселоне». Как утверждает Sport.es, инициативу проявил агент уругвайца Жорже Мендеш. Если каталонский клуб расстанется ближайшим летом с Робертом Левандовским, что вполне реально из-за позиции главного тренера Хави относительно перспектив поляка, то его может заменить 24-летний ливерпулец.

Отмечается, что Нуньес был бы рад вернуться в чемпионат Испании, где уже выступал за «Альмерию», поскольку он не смог на 100% адаптироваться в Англии. В нынешнем сезоне Дарвин набрал 18+13 в 52 матчах. А если бы как следует реализовывал голевые моменты, то забил бы раза в два больше. Тем не менее «Барселона» заинтересовалась предложением Мендеша и кандидатурой Нуньеса.

Уругваец играет за «Ливерпуль» с лета 2022 года. Его выкупали у «Бенфики» за € 85 млн.

«Барселона» продолжает попытки подписать Субименди

Ещё одной трансферной целью «Барселоны» остаётся опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Субименди. Каталонский клуб давно охотится на него, однако финансовая ситуация не позволяла закрыть сделку. По данным Diario Sport, Субименди до сих пор приоритетная фигура для «Барсы» в центре поля. В рейтинге возможных новичков он стоит выше, чем Йозуа Киммих из «Баварии». Сообщается, что спортивный директор каталонского клуба Деку встречался с Субименди и обсуждал переход. Но единственная возможность трансфера – активация опции выкупа за € 60 млн. «Реал Сосьедад» не собирается отдавать ключевого игрока дешевле. Сам Субименди изучает также предложения от «Арсенала» и «Баварии». Баском интересуется и «Ювентус». В текущем сезоне Субименди принял участие в 45 матчах, стал автором четырёх голов и одного голевого паса.

Два итальянских клуба включились в борьбу за Довбика

Лучший бомбардир чемпионата Испании Довбик может покинуть «Жирону» уже через год после перехода из «Днепра» за € 7,75 млн. На нападающего нацелены гранды итальянского футбола – «Ювентус» и «Наполи». Возможная сумма трансфера неизвестна. Впрочем, по информации AS, испанский клуб пока не хочет продавать украинца.

Напомним, ранее стало известно, что «Жирона» может попасть под санкции со стороны УЕФА из-за подписания Артёма. Адвокат Евгений Кузьмин заявил, что при осуществлении трансфера Довбика в «Жирону» были допущены нарушения. По его словам, агент нападающего реализовал мошеннический план, позволяющий уклониться от уплаты налогов на Украине. Это может стать поводом для разбирательства со стороны УЕФА. Адвокат подал жалобу в главную футбольную организацию.

В нынешнем сезоне у Довбика 21 гол и девять голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.

Эстевао Виллиан договорился о контракте с «Челси»

«Челси» продолжает собирать молодые таланты по всему миру. Следующий шаг лондонского клуба – подписание Эстевао Виллиана по прозвищу Мессиньо. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» обсудил с 17-летним вингером условия личного контракта. Теперь англичане должны договориться с «Палмейрасом». Согласно источнику, «Челси» готов предложить за бразильца больше € 55 млн, прописанных в его контракте как отступные. Однако лондонский клуб планирует гарантированно заплатить только € 32 млн, а ещё € 25 млн прописать в качестве бонусов. «Палмейрас» эта сумма, видимо, устраивает. Сообщалось, что Эстевао Виллианом интересуется также «Реал», но сделку для Мадрида усложняют напряжённые отношения главного скаута Хуни Калафата с агентом игрока Андре Кюри. Мессиньо в сезоне-2024 в Бразилии набрал 3+1 в 14 матчах.

Каземиро ждут в Саудовской Аравии

Бразильский полузащитник проводит, мягко говоря, не самый успешный сезон в карьере и близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Сайт Caught Offside поделился информацией, что Каземиро может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Клуб из Саудовской Аравии провёл переговоры с агентами 32-летнего футболиста. Утверждается, что «Аль-Наср» готов заплатить за опорного полузащитника € 40 млн. Самому бразильцу предложен трёхлетний контракт, однако он пока не определился со своим будущим. В нынешнем сезоне Каземиро принял участие 29 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей и трёх голевых передач. Между тем «Манчестер Юнайтед» выкупал его в 2022 году у «Реала» за € 70,6 млн.

«ПСЖ» начал переговоры о трансфере Дьёкереша

Чемпион Франции «ПСЖ» в поисках лучшей замены для Килиана Мбаппе обратился к кандидатуре нападающего лиссабонского «Спортинга». Журналисты Le Parisien узнали, что парижский клуб уже начал переговоры с представителями шведа. В «ПСЖ» считают Дьёкереша оптимальной заменой Мбаппе, кроме того, они убеждены, что другим претендентам на Виктора будет сложно заполучить 25-летнего игрока из-за его высокой стоимости. Дьёкереш только первый сезон выступает за «Спортинг». Год назад он перебрался в чемпионат Португалии из английского Чемпионшипа: «Ковентри» продал форварда за € 21 млн. С тех пор стоимость шведа увеличилась приблизительно в три раза. У Дьёкереша в этом сезоне 48 матчей, 41 гол и 15 голевых передач.

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