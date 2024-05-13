Винисиус 1-й, Месси 16-й - "Топ-20"

Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года - "Золотой мяч".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", cогласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть "Золотой мяч" у нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. На второй строчке расположился хавбек "сливочных" Джуд Беллингем. Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе замыкает тройку лидеров.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" - 2024 по версии Goal:
1. Винисиус ("Реал" Мадрид);
2. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид);
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
4. Филип Фоден ("Манчестер Сити");
5. Флориан Вирц ("Байер");
6. Гарри Кейн ("Бавария");
7. Тони Кроос ("Реал" Мадрид);
8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
9. Родри ("Манчестер Сити");
10. Букайо Сака ("Арсенал");
11. Родриго ("Реал" Мадрид);
12. Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид);
13. Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд);
14. Деклан Райс ("Арсенал");
15. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити");
16. Лионель Месси ("Интер Майами");
17. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
18. Антуан Гризманн ("Атлетико");
19. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
20. Лаутаро Мартинес ("Интер").
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