Италия может получить девять еврокубковых путевок

Все зависит от «Аталанты» и «Фиорентины».

В прошлом году три итальянских клуба играли в финалах еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Проиграли во всех трех. В этом году в ЛЧ итальянцы не дошли даже до полуфинала, зато в двух оставшихся евротурнирах сыграют в финальных матчах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport-express.ru, Италия и Германия получили дополнительные путевки в Лигу чемпионов. Кому они достанутся?

«Аталанта», которую ждет встреча с феерическим «Байером», впервые в своей истории примет участие в главном поединке европейского турнира. 22 мая в Дублине команда Джана Пьеро Гасперини не будет фаворитом финала Лиги Европы, но противостояние с командой Хаби Алонсо обещает как минимум качество и интригу.

Ну а «Фиорентина» второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. 29 мая ее соперником в Афинах станет «Олимпиакос». Год назад «фиалки» проиграли «Вест Хэму», так что теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками. Да и покидающему Флоренцию тренеру Винченцо Итальяно наверняка хочется громко хлопнуть дверью на прощание.

От того, как завершатся два майских финала, будет зависеть общее количество команд серии А в еврокубках сезона-2024/25 и их распределение по турнирам. На данный момент есть следующие варианты:

Поражения «Аталанты» и «Фиорентины». При таком раскладе Италия получит восемь команд в еврокубках: пять в ЛЧ, две в ЛЕ и одну — в ЛК. На сегодняшний день это означает следующее: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Аталанта» — в Лиге чемпионов, «Рома» и «Лацио» — в Лиге Европы, «Наполи» — в Лиге конференций.

Победа «Аталанты» и поражение «Фиорентины». В этом случае у серии А будет аж шесть команд в ЛЧ-2024/25, потому что бергамаски откроют дорогу в этот турнир еще и «Роме». «Лацио» тогда будет в одиночку представлять серию А в ЛЕ, а «Наполи» предстоит играть в ЛК.

Победа «Фиорентины» и поражение «Аталанты». Если «фиалки» берут трофей, то Италия получает уже девять мест в Европе. Пять первых на сегодняшний день команд — в ЛЧ, «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» — в ЛЕ, «Наполи» — в ЛК.

Победы «Аталанты» и «Фиорентины». При таком самом приятном для серии А трофейном раскладе у Италии будет девять команд в еврокубках. «Наполи» — в ЛК, «Лацио» и «Фиорентина» — в ЛЕ, остальные шесть вышеуказанных команд — в ЛЧ.

Но тут есть и важная деталь — распределение мест команд в чемпионате по итогам сезона. Если «Фиорентина» выиграет Лигу конференций и займет девятое место или ниже, у Италии будет девять представителей в еврокубках: пять в ЛЧ, три в ЛЕ, один — в ЛК. Если «Аталанта» возьмет Лигу Европы, все будет зависеть от того, на какой строчке она финиширует в серии А. На данный момент бергамаски идут пятыми, и если они не попадут в первую четверку, то Италия делегирует шесть команд в Лигу чемпионов и две — в Лигу Европы. Вариантов множество, потому в любом случае число путевок в еврокубки от Италии будет зависеть от того, как распределятся места в турнирной таблице.

İdman.biz