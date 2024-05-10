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Невезучие бомбардиры без титулов - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2024 12:05
Невезучие бомбардиры без титулов - СПИСОК

Объявлены имена лучших бомбардиров мира, которые за свою карьеру в топ-5 лигах ни разу не завоевали международный титул на клубном уровне.

Как сообщает İdman.biz, список, составленный порталом Transfermarkt, возглавил английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Он присоединился к представителю Мюнхена из «Тоттенхэма» и уже окончательно стало ясно, что останется без трофеев из-за того, что "Бавария" выбыла из Лиги чемпионов.

Антонио ди Натале (209) занимает второе место. Виссам Бен-Йеддер (198) замыкает первую тройку.

Топ-10 лучших бомбардиров, не выигравших титул:

1. Гарри Кейн – 249 голов
2. Антонио Ди Натале – 209
3. Виссам Бен Йедера – 198
4. Сон Хён Мин – 161
5. Ариц Адурис – 158
6. Стефан Кисслинг – 144
7. Ведад Ибишевич – 127
8. Доменико Берарди – 122
9. Антони Модест – 116
10. Димитри Пайет – 114

İdman.biz

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