Сезон 2023/2024 в еврокубках - ФИНАЛЫ

Определились все финалисты континентальных турниров сезона 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, после Лиги чемпионов определились команды, которые встретятся в решающей игре в Лиге Европы и Лиге конференций.

«Байер» и «Аталанта» поборются за кубок Лиги Европы, второго престижного турнира континента. «Олимпиакос» и «Фиорентина» встретятся в Лиге Конференций.

Отметим, что матч между «Боруссией Д» и «Реалом» состоится в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Финал

1 июня

23:00. «Боруссия Д» — «Реал».

Лондон, стадион «Уэмбли».

Лига Европы

Финал

22 мая

23:00. «Аталанта» — «Байер»

Стадион «Авива», Дублин

Лига Конференций

Финал

29 мая

23:00. «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Афины, стадион «Агия София».

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