Сезон 2023/2024 в еврокубках - ФИНАЛЫ

Определились все финалисты континентальных турниров сезона 2023/2024.
Как сообщает İdman.biz, после Лиги чемпионов определились команды, которые встретятся в решающей игре в Лиге Европы и Лиге конференций.
«Байер» и «Аталанта» поборются за кубок Лиги Европы, второго престижного турнира континента. «Олимпиакос» и «Фиорентина» встретятся в Лиге Конференций.
Отметим, что матч между «Боруссией Д» и «Реалом» состоится в финале Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Финал
1 июня
23:00. «Боруссия Д» — «Реал».
Лондон, стадион «Уэмбли».
Лига Европы
Финал
22 мая
23:00. «Аталанта» — «Байер»
Стадион «Авива», Дублин
Лига Конференций
Финал
29 мая
23:00. «Олимпиакос» — «Фиорентина».
Афины, стадион «Агия София».
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