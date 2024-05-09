Камбэк, рекорды и кошмар

Матч между «Реалом» и «Баварией», прошедший в рамках ответных игр полуфинальной стадии Лиги чемпионов, был полон интересных моментов.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовил статистический отчет по матчу, который завершился победой испанцев со счетом 2:1.

«Реал» повторил результат сезона 2016/17, выиграв матч, в котором соперник в 4-й раз за сезон открыл счет в Лиге чемпионов.

«Реал» в 12-й раз в сезоне одержал победу в матче, где соперник открыл счет, повторив рекорд сезона 2016/17 в своей истории. На счету испанского клуба 7 таких камбэков в Ла Лиге, 1 - в Суперкубке страны и 4 - в Лиге Чемпионов.

Карло Анчелотти стал кошмаром для немцев, не проигрывая в 10 матчах Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией»: 7 побед, 3 ничьи.

Карло Анчелотти проиграл лишь один раз в финале, куда попал в 6-й раз.

Альфонсо Дэвис стал первым канадцем, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов. Он также открыл свой счет голов в 40-м матче турнира.

Хоселу - третий игрок, забивший хотя бы 2 гола после выхода на замену в полуфинале Лиги чемпионов. Вейналдум сделал это в 2019-м году, Родриго - в 2022-м.

«Реал» забивал голы в 29 матчах подряд в Лиге чемпионов.

Федерико Вальверде стал уругвайцем, сыгравшим больше всего матчей за «Реал» в Лиге чемпионов. Игрок, имеющий на своем счету 51 матч, превзошел Сантамарию, сыгравшего 50 игр в сезоне 1957–65.

Гарри Кейн завершил сезон с 8 голами и 12 очками (8 голов + 4 передачи) в Лиге чемпионов, установив рекорды для английских игроков.

Мануэль Нойер пропустил гол во всех 8 матчах против «Реала».

Мануэль Нойер достиг Фернандо Муслеры, пропустив 18 голов от «Реала».

Тони Кроос провёл свой 20-й матч в полуфинале Лиги чемпионов. Он уступает только Криштиану Роналду (21). Пако Хенто сыграл 19 полуфиналов, Карим Бензема - 18.

Тони Кроос стал седьмым игроком, сыгравшим свою 150-ю игру в Лиге чемпионов.

«Реал», вышедший в финал в 18-й раз, опережает своих ближайших последователей на 7 матчей. У «Милана» и «Баварии» по 11 финалов. «Реал» за последние 11 сезонов играл в финале 6 раз.

«Реал» в третий раз сыграет в финале с немецким клубом. Встречи с «Айнтрахтом» (7:3) в 1960 году и «Байером» (2:1) в 2002 году также состоялись в Великобритании - обе в Глазго.

Отметим, что в финале на «Уэмбли» «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».

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