Полуфинал Лиги Чемпионов - СТАТИСТИКА

Стартовали ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что IFFHS подготовил статистический отчет по матчу между «ПСЖ» и «Боруссией» (Дортмунд), который состоялся в первый игровой день этапа.

Отличившийся в возрасте 35 лет и 143 дней Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, забивший гол в плей-офф Лиги чемпионов.

Хуммельс - третий по возрасту игрок, забивший в полуфинале Лиги чемпионов. Райану Гиггзу было 37 лет и 148 дней, а Эдину Джеко - 37 лет и 54 дня, когда они забили гол в ворота соперника.

Матс - второй «старик», забивший гол в Лиге чемпионов за «Боруссию». Лукаш Пишек добился этого в возрасте 35 лет и 188 дней.

Со средним возрастом состава - 24 года и 157 дней «ПСЖ» является самым молодым в полуфинале Лиги чемпионов за последние 15 лет. В мае 2009 года «Арсенал» играл с «Манчестер Юнайтед» со стартовым составом в 24 года и 26 дней.

За матч «ПСЖ» нанес 31 удар по воротам. В третий раз в XXI веке команда, нанесшая более 30 ударов в матче Лиги чемпионов, осталась без гола. В 2003 году «Милан» нанес 31 ударов, а в 2012 году «Брага» - 35.

После 2016 года парижский клуб - единственная команда, которая 4 раза попала в штангу или перекладину в одной игре Лиги чемпионов. Они дважды попали в штангу и дважды в перекладину. С такой ситуацией «Бенфика» столкнулась в матче против «Бешикташа» в ноябре 2016 года.

«ПСЖ» - единственная команда, которая четыре раза попала в перекладину в матче плей-офф.

В полуфинальных матчах с «Боруссией» парижане установили рекорд двухматчевых поединков, шесть раз попав в штангу и перекладину.

Французский клуб также установил рекорд, 14 раз за сезон ударив мяч в штангу или перекладину.

Отметим, что немецкий клуб, как и в первом матче, выиграл со счетом 1:0.

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