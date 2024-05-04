"Трабзонспор" проиграл в черноморском дерби

В Суперлиге Турции состоялись 3 игры 35-го тура.
İdman.biz сообщает, что "Трабзонспор", претендующий на еврокубки, проиграл на выезде.
В черноморском дерби его обыграл «Самсунспор» со счетом 3:1. «Трабзонспор», занимающий третье место с 58 очками, опережает своего ближайшего преследователя на 4 балла.
«Адана Демирспор», за который выступает Шахруддин Магомедалиев, одержала победу над «Истанбулспором». Судьбу игры решил 1 гол.
Турецкая Суперлига
35-й тур
«Истанбулспор» – «Адана Демирспор» – 0:1
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк» – 2:2
«Самсунспор» – «Трабзонспор» – 3:1
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