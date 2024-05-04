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"Трабзонспор" проиграл в черноморском дерби

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2024 23:43
"Трабзонспор" проиграл в черноморском дерби

В Суперлиге Турции состоялись 3 игры 35-го тура.

İdman.biz сообщает, что "Трабзонспор", претендующий на еврокубки, проиграл на выезде.

В черноморском дерби его обыграл «Самсунспор» со счетом 3:1. «Трабзонспор», занимающий третье место с 58 очками, опережает своего ближайшего преследователя на 4 балла.

«Адана Демирспор», за который выступает Шахруддин Магомедалиев, одержала победу над «Истанбулспором». Судьбу игры решил 1 гол.

Турецкая Суперлига

35-й тур

«Истанбулспор» – «Адана Демирспор» – 0:1

«Кайсериспор» – «Карагюмрюк» – 2:2

«Самсунспор» – «Трабзонспор» – 3:1

İdman.biz

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