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Рекорды Месси и Роналду

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2024 10:17
Рекорды Месси и Роналду

Объявлены игроки, забившие больше всего голов с пенальти в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.biz, рейтинг IFFHS возглавляет Криштиану Роналду.

Португалец является рекордсменом по 19 таким голам в самом престижном клубном турнире Европы. Он упустил три из 22 шансов.

Лионель Месси является рекордсменом по количеству пробитых пенальти. Хотя у аргентинца было 23 шанса, забил он меньше, чем Роналду - 18 раз.

Роберт Левандовски замыкает первую тройку. Поляк забил 16 раз из 17.

Хотя Серхио Агуэро занимает 4-е место в таблице с 11 голами, именно он является игроком, который не реализовал больше всего пенальти в списке. Аргентинец упустил 6 возможностей.

Отметим, что в рейтинг вошли 11 игроков, забивших не менее 7 голов с пенальти.

İdman.biz

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