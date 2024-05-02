Лига Чемпионов: 1 гол в Дортмунде - ВИДЕО

Завершились первые игры полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня прошел в Германии.

Матч состоялся в Дортмунде, где местная «Боруссия» дома обыграла «ПСЖ». Фюллькруг забил единственный гол, решивший судьбу игры. Хотя парижане создали несколько моментов для того, чтобы отыграться после перерыва, забить им не удалось.

Отметим, что в другом полуфинальном матче «Бавария» и «Реал» сыграли результативную ничью - 2:2.

Лига чемпионов

Полуфинал, первый матч

1 мая

23:00. «Боруссия» Д – ПСЖ – 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк»

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