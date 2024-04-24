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Самые надежные молодые футболисты - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2024 11:44
Самые надежные молодые футболисты - СПИСОК

Названы самые надежные молодые футболисты.

Как сообщает İdman.biz, в список CIES вошли футболисты до 20 лет, выступающие в клубах 32 сильнейших лиг мира.

Рекордсменом мира в этой категории является Жоау Невеш. Игрок «Бенфики» за последний год провел на поле 4905 минут. Он получал шанс в 84 процентах от общего количества минут в играх своей команды.

1. Жоау Невеш ("Бенфика") – 84 процента

2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 82 процента

3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

4. Ламин Ямал («Барселона») – 78,7 процента

5. Лени Йоро ("Лилль") - 78,6 процента

İdman.biz

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