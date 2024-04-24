Самые надежные молодые футболисты - СПИСОК

Названы самые надежные молодые футболисты.
Как сообщает İdman.biz, в список CIES вошли футболисты до 20 лет, выступающие в клубах 32 сильнейших лиг мира.
Рекордсменом мира в этой категории является Жоау Невеш. Игрок «Бенфики» за последний год провел на поле 4905 минут. Он получал шанс в 84 процентах от общего количества минут в играх своей команды.
1. Жоау Невеш ("Бенфика") – 84 процента
2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 82 процента
3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
4. Ламин Ямал («Барселона») – 78,7 процента
5. Лени Йоро ("Лилль") - 78,6 процента
İdman.biz