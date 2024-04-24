Антирекорд "Челси"

«Челси» установил антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей за один сезон в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, лондонский клуб в текущем сезоне пропустил уже 57 мячей.

Это случилось в матче XXIX тура с «Арсеналом» (0:5). Такое количество голов команда Маурисио Почеттино пропустила в 32 турах.

До этого антирекордом «Челси» были пропущенные 55 голов. Это произошло в сезонах 1994/95 и 1996/97 годов. «Аристократы» сыграли в этих чемпионатах 42 и 38 матчей соответственно.

Отметим, что на данный момент «Челси» с 47 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

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