Трансферный дайджест

Дэвид согласовал контракт с «Наполи», «Барселона» нацелилась на Дани Ольмо, «Лацио» выкупит трансфер Гендузи



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Маттео Гендузи

«Марсель», полузащитник, 25 лет

После яркого старта карьера Маттео Гендузи несколько замедлилась, но игра за римский «Лацио» снова позволила обрести ему уверенность в себе. Француз является одним из лидеров «орлов» и постепенно возвращается на прежний уровень.

Напомним, сейчас 25-летний хавбек принадлежит «Марселю», но играет на правах аренды за римский «Лацио». В контракте Гендузи имеется фиксированная сумма отступных, которую намерен активировать столичный клуб.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, президент «Лацио» Клаудио Лотито удовлетворен игрой полузащитника и готовит его трансфер за 13 млн евро, еще 5 млн евро предполагаются в качестве бонусов за различные достижения.

В нынешнем сезоне Гендузи сыграл 28 игр в итальянской Серии А, забил два гола. Ранее француз выступал за «Лорьян», «Арсенал», «Герту» и «Марсель».

На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в 25 млн евро. За сборную Франции полузащитник сыграл 8 матчей, забил один мяч.

Наш прогноз: Гендузи станет игроком «Лацио».

Милан Шкриньяр

«ПСЖ», защитник, 29 лет

Словенский защитник Милан Шкриньяр переходил во французский «ПСЖ» в статусе одного из лучших защитников итальянской Серии А, но карьера в Лиге 1 у него не очень задалась.

Как сообщает французское издание L’Équipe, игрой 29-летнего центрального защитника не очень доволен наставник команды Луис Энрике, не видит его в основном составе и готов отпустить по окончании сезона.

В новом сезоне тренерский штаб «ПСЖ» намерен делать ставку на молодого бразильского защитника Лукас Бералдо, который пришел в команду в зимнее трансферное окно и очень быстро адаптировался в команде.

Известно, что парижский клуб уже занялся поисками нового клуба для Милана Шкриньяра. Сообщается об интересе к нему со стороны «Баварии» и несколько клубов АПЛ.

Шкриньяр пришел в «ПСЖ» летом 2023 года на правах свободного агента из миланского «Интера», в этом сезоне сыграл 26 матчей, забил один мяч.

Наш прогноз: Шкриньяр покинет «ПСЖ».

Ферлан Менди

«Реал», защитник, 28 лет

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может уйти из королевского клуба по окончании сезона.

28-летним французом активно интересуются топ-клубы АПЛ и «Бавария», сообщает Lequipe. Контракт Менди с «Реалом» истекает летом 2025 года и пока он не ведет переговоры о его продлении.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал желание сохранить защитника в составе, но руководство «сливочных» сомневается в таком шаге ввиду высокой травматичности футболиста.

Менди активно интересуются «Арсенал» и «Ман Сити», желающие укрепить фланги обороны. Также он находится в поле зрения «Ливерпуля», но там сначала хотят определиться с фигурой главного тренера на следующий сезон и лишь потом делать предложение о покупке.

Ранее на Менди выходили «Наполи», «Ньюкасл» и «МЮ», но он отверг их, так как они не будут играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Бавария» же готова сделать предложение, если уйдет Альфонсо Дэвис. В этом сезоне 28-летний защитник сыграл в Примере 21 матч, не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Менди останется в «Реале».

Джонатан Дэвид

«Лилль», нападающий,24 года

Канадский нападающий Джонатан Дэвид давно перерос уровень французской Лиги 1 и по окончании сезона собирается перебраться в более сильный чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, итальянский «Наполи» согласовал контракт с 24-летним форвардом сроком на пять лет и 3 млн евро в год.

Теперь неаполитанцам надо договориться о трансфере с «догами». «Лилль» за Дэвида просит 45 млн евро, тогда как «Наполи» готов перечислить только 35 млн евро.

Итальянский клуб рассматривает канадского нападающего в качестве альтернативы Виктору Осимхену, который с большой долей вероятности покинет стан «Наполи» по окончании сезона.

Напомним, что нигериец также перебрался из «Лилля» в 2020 году. В этом сезоне Дэвид провел в чемпионате Франции 28 игр, забил 16 мячей.

Наш прогноз: Дэвид перейдет в «Наполи».

Дани Ольмо

«РБ Лейпциг», полузащитник, 25 лет

Нынешний сезон у Дани Ольмо получается пока не таким ярким, как предыдущие. Всему виной многочисленные травмы, из-за которых он долго восстанавливался и лишь недавно вернулся в строй.

В этом сезоне испанский полузащитник «РБ Лейпциг» сыграл в Бундеслиге всего 19 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста. Тем не менее, интерес к нему со стороны топ-клубов не утихает.

Главным претендентом на 25-летнего хавбека является испанская «Барселона», воспитанником которой он является. Он покинул каталонцев в возрасте 16 лет и перебрался в «Динамо» Загреб, где сделал себе имя и в 2020 году отправился покорять Бундеслигу.

Интересно, что главным тренером юношеского состава «Барселоны» являлся Франк Артига, тренирующий сейчас московскую «Родину».И вот спустя девять лет каталонцы намерены вернуть своего воспитанника.

Как сообщает Mundo deportivo, в контракте Дани Ольмо имеется фиксированная сумма отступных в размере 60 млн евро, но «Барселона» не может позволит себе заплатить сразу, а будет пробовать договориться о выплате ее в рассрочку. Контракт испанца с немецким клубом действует до лета 2027 года.

Наш прогноз: Дани Ольмо останется в Бундеслиге.

Иан Матсен

«Челси», защитник, 22 года

Левый защитник Иан Матсен отлично влился в состав дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно на правах аренды и лондонского «Челси» почувствовал уверенность в собственных силах.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, 22-летний защитник уже оповестил руководство «Челси» о своем намерении уйти из команды летом после окончания аренды, так не намерен больше полировать скамейку запасных «аристократов».

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Матсену нравится играть в Германии, и он планирует там остаться. Сейчас в контракте у воспитанника «Челси» имеется фиксированная сумма отступных в размере 35 млн евро.

Руководство дортмундской «Боруссии» считает ее несколько завышенной и пока раздумывает, стоит ли делать предложение о трансфере.

В текущем сезоне голландец сыграл за «Боруссию» 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Ранее он также выступал в аренде в «Ковентри», «Чарльтоне» и «Бернли».

Наш прогноз: «Боруссия» выкупит трансфер Матсена.

Юго Экитике

«ПСЖ», нападающий, 21 год

Французский нападающий Юго Экитике принадлежит французскому «ПСЖ», но выступает на правах аренды за немецкий «Айнтрахт», куда отправился в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что 21-летний француз лишь недавно смог открыть свой лицевой счет в Бундеслиги, руководство «орлов» собирается выкупить его трансфер у парижан.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Айнтрахт» должен заплатить сумму в 16,5 млн евро, также ранее было перечислено на счет «ПСЖ» 3,5 млн евро за аренду на полгода.

Известно, что Экитике уже согласовал личный контракт с немецким клубом и ждет пока клубы договорятся о полноценном трансфере.

Летом 2022 года Юго Экитике переходил из «Реймса» в «ПСЖ» в качестве одного из главных талантов Франции, но пробиться в основу так и не смог. За него тогда парижане заплатили более 30 млн евро. В этом сезоне в Бундеслиге он сыграл 10 матчей, забил один гол.

Наш прогноз: Экитике перейдет в «Айнтрахт».

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