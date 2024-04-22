"Барселона" может потребовать переиграть "эль класико"

"Реал" - "Барселона", эль-класико, состоявшееся вчера в рамках 32-го тура Ла Лиги, может быть переиграно.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Недовольный решением судьи каталонский клуб подаст апелляцию в Технический комитет Испанской федерации футбола. В "Барселоне" заявили, что арбитр не засчитал гол:

"Мы подадим апелляцию в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола. Попросим предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что это был легитимный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку матча. Такое уже произошло в одном из европейских чемпионатов из-за ошибки VAR".

Отметим, что во время матча после касания Ламина Ямала во время подачи углового вопрос о том, пересек ли мяч линию, вызвал широкую дискуссию. Судья Сесар Сото Градо не зафиксировал гол после консультации с VAR. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 3:2.

İdman.biz