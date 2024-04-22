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Большое преимущество от Месси и Роналду

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2024 09:48
Большое преимущество от Месси и Роналду

Названы рекордсмены по количеству лет, за которые футболисты продемонстрировали высокую результативность.

Как передает İdman.biz, IFFHS составил таблицу тех, кто забил 40 и более голов как минимум в двух разных годах XXI века.

Первые два места в списке заняли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Каждый из них закончил год с более чем 40 голами 12 раз. Но аргентинец впереди, потому что однажды он закончил год с 70 голами. Пара опережает своих конкурентов с огромным отрывом.

1. Лионель Месси – 12
2. Криштиану Роналду – 12
3. Роберт Левандовски – 8
4. Килиан Мбаппе – 4
5. Златан Ибрагимович – 4
6-7. Луис Суарес – 4
Эдинсон Кавани – 4

Отметим, что 8 игроков трижды, а 23 игрока - дважды отличились результативностью в течение года.

İdman.biz

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