"Либо доигрываете матч, либо уезжаете в тюрьму". Выбираем главный скандал в "эль класико"

Матч во времена Франко? Психоз Рамоса? Или хамство Моуринью?

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", "эль класико" - один из самых крутых матчей не только в Испании, но и всём мировом футболе. Перед новой игрой (пройдёт сегодня, 21 апреля) вспоминаем о скандальных страницах матчей с участием "Реала" и "Барселоны".

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Свиная голова для Фигу, 2002 год

В 2000-м Луиш Фигу решился на очень смелый шаг — покинул "Барселону" ради "Реала". Как вы понимаете, болельщикам каталонского клуба не понравился такой поступок футболиста. В первом матче после возвращения игрока на "Камп Ноу" фанаты подготовили несколько баннеров с надписью juda$ (Иуда). Они умышленно заменили букву s на значок доллара, тем самым обвинив португальца в продажности. Через пару лет приезд Фигу в столицу Каталонии получился ещё более памятным. Луиш не стеснялся подавать угловые, а болельщики регулярно забрасывали его разнообразными предметами. Летело всё, что было под рукой. В сторону Фигу летели монеты и стеклянные бутылки, а кто-то даже запустил свиную голову. Матч прервали на несколько минут и увели игроков с поля. Правда, потом игру всё-таки возобновили.

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"Либо доигрываете матч, либо уезжаете в тюрьму", 1943 год

Ответная игра в Кубке Испании в 1943 году превратилась в кошмар для футболистов "Барселоны". Есть несколько версий того, что произошло. По одной из них, люди в военной форме перед игрой приказали каталонцам проиграть. По другой — игроков "Барселоны" избили ещё до стартового свистка, по третьей — военные приказали судейской бригаде организовать необходимый результат. Вратарь каталонского клуба в первом тайме не прыгал за мячами, а уворачивался от камней, которые летели в него с трибун. Когда гости бросали аут или подавали угловой, их хватали за майки фанаты, сидевшие в первых рядах. На перерыв команды ушли при счёте 0:8. Говорят, сине-гранатовые не хотели выходить на второй тайм, однако их заставили сделать это люди в военной форме. "Либо вы доигрываете матч, либо прямо отсюда уезжаете в тюрьму", — слова, которые футболисты "Барсы" услышали в раздевалке. Во времена диктатора Франко не воспринимать всерьёз такие угрозы было нельзя. Как итог — поражение со счётом 1:11.

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Психоз Рамоса на последних минутах, 2010 год

Первый сезон Жозе Моуринью в статусе главного тренера "Реала". Именно тогда он потерпел самое страшное на тот момент поражение в карьере — 0:5. Уже в добавленное время титул хедлайнера забрал себе защитник "Реала" Серхио Рамос. Сначала он откровенно срубил Лионеля Месси, за что справедливо получил красную карточку. Вы думаете, после этого Серхио успокоился? Нет. Он толкнул в лицо Карлеса Пуйоля, а потом — Хави в подбородок. На поле разгорелась потасовка, и дело едва не дошло до мордобоя. Взаимные оскорбления продолжились и после того, как команды ушли в подтрибунное помещение. В ходе матча ещё был эпизод, когда Хосеп Гвардиола откинул мяч в сторону, что не понравилось Криштиану Роналду. Португалец толкнул тренера "Барсы", а потом повздорил с Иньестой.

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Смотрите на футболку, 2017 год

Пожалуй, самой культовой фотографией "эль класико" можно назвать снимок с Лионелем Месси на "Сантьяго Бернабеу" в 2017 году. Тогда "Барселона" одолела "Реал" в Мадриде (3:2), а сам Лео оформил дубль. Свой второй гол (победный) он оформил в добавленное время. Сразу после этого Месси метнулся к трибунам, сорвал с себя футболку и демонстративно показал её фанатам "Реала". Дерзкое празднование на фоне обессиленных соперников и ругающегося Роналду. Через несколько месяцев Криштиану закосплеит празднование Месси после гола на "Камп Ноу".

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Пепе наступил на руку Месси, 2012 год

В начале 2012-го "Барса" одолела "Реал" (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра запомнилась тем, что защитник мадридского клуба Пепе наступил на руку Месси, когда тот сидел на газоне. После матча португалец словил волну хейта в свой адрес. Пришлось даже извиняться, хотя Пепе заявил, что случайно наступил на руку нападающему. "Инцидент с Месси был непреднамеренным, но я всё же хочу извиниться перед ним, если его это оскорбило. Всё, что я делаю, — работаю на команду, готов отдать за неё сердце и душу. У меня никогда не было мыслей навредить коллеге", — сказал на следующий день Пепе.

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Тычок Моуринью в глаз Виланове, 2011

С приходом Моуринью на пост главного тренера "Реала" матчи с "Барселоной" стали взрывоопасными. В 2011-м топ-клубы Испании разыгрывали Суперкубок страны, и на последних минутах возникла потасовка. В ней приняли участие как футболисты, так и тренеры. В этой суматохе Моуринью прокрался к Тито Виланове (помощнику Гвардиолы) и ткнул его пальцем в глаз. На пресс-конференции после матча португалец заявил, что на тот момент не знал, кто вообще этот Виланова. "Я с моими футболистами много работаю над тем, чтобы достигнуть контроля над эмоциями, — сказал через год Моуринью. — Мы должны думать лишь о работе и достойной игре. Тогда я совершил ошибку и не ищу оправданий. Как сказал несколько недель назад сам Тито, плохой имидж сохранится навсегда".

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Бускетс наступил на голову Пепе, 2014 год

Ещё один скандальный эпизод с участием Пепе. На этот раз защитник выступил в роли пострадавшей стороны. Полузащитник "Барсы" Серхио Бускетс наступил на голову Пепе, когда тот лежал на газоне. После матча испанец заявил, что неумышленно так поступил, поскольку не видел соперника. У Пепе была иная точка зрения. "Одна из добродетелей человека — быть честным и уметь признавать иногда то, за что нужно извиниться. Будь я на месте Бускетса, то больше не играл бы за "Реал", чего многие и хотят. Наступи я на Бускетса, меня бы захотели выдворить из Испании — таковы издержки репутации убийцы, которую мне приписывают", — сокрушался после игры Пепе.

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