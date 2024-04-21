"Арсенал" возглавил таблицу АПЛ. И это надолго!

Мартин Эдегор забил хитрый гол "Вулверхэмптону".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", "Арсенал" вышел на чистое первое место в чемпионате Англии. И вряд ли его упустит в ближайшее время. Дело в том, что матч "Тоттенхэм" – "Сити" перенесли на 14 мая из-за Кубка Англии. А что касается "Ливерпуля", то он хоть и может спустя сутки догнать "Арсенал" по очкам, но едва ли победит "Фулхэм" с разницей в 10 мячей. А именно разница голов является первым критерием после количества очков.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур

20 апреля 2024, суббота.

Вулверхэмптон - Арсенал (Лондон) - 0:2

0:1 Троссард – 45' 0:2 Эдегор – 90+5'

В матче "Вулверхэмптон" – "Арсенал" первый тайм развивался достаточно странно. "Арсенал" явно создавал больше моментов, много бил, однако счёт едва не открыли хозяева. Гомес ворвался в штрафную и пробил в ближнюю крестовину. Казалось, что "Арсеналу" просто повезло, однако после повторов стало понятно, что это потащил Райя – от его рук мяч отлетел в то место, где встречаются штанга и перекладина.

И лишь в самом конце тайма "Арсенал"-таки забил. На 45-й минуте Жезус оказался на газоне, но встал и скатил мяч Троссарду. У того получился достаточно корявый удар, потому что у вингера не было времени подстроиться. Удивительным образом именно этот неуклюжий удар пришёлся идеально в дальнюю девятку.

Второй тайм получился достаточно спокойным (если не сказать унылым) – "Вулверхэмптон" вообще не бил по воротам до 71-й минуты. Да и там Лемина наносил удар с такого расстояния и угла, что забить можно было, только если бы вратарь ушёл с поля.

По такой игре тяжело делать выводы, но если очень захотеть, то можно предположить, что Троссард полноценно выиграл конкуренцию у Мартинелли на левом фланге атаки. Хаверц снова вышел в полузащите, но это, вероятно, больше зависит от соперника. Правда, на 80-й минуте на поле появился Парти, и немец всё-таки отправился вперёд. Можно предположить, что через три дня мы снова увидим Хаверца в атаке, потому что в дерби с "Челси" может быть сложнее играть в открытый футбол.

Ну а матч завершился со счётом 0:2. На 90+5-й минуте Эдегор пробил в ближний угол практически с нулевого угла. Похоже, что Жозе Са заранее пошёл на перехват прострела, а хитрый норвежец пробил.

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