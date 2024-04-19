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Им дали 5-е место в Лиге Чемпионов

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2024 17:51
Им дали 5-е место в Лиге Чемпионов

Как минимум 5 клубов будут представлять Италию в сезоне Лиги чемпионов 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стало нововведение в клубном дивизионе УЕФА.

С сезона 2024/25 две лучшие страны прошлого футбольного года получают дополнительное место в Лиге чемпионов. Италия, которая в настоящее время занимает первое место с 19,428 очка, заняла одно из двух первых мест.

Это дало 5-й команде Серии А место в Лиге чемпионов. Германия, занимающая второе место, получит дополнительное место, если сохранит свою позицию. А вот у Англии и Франции есть шанс стать вторыми.

Однако Италия может отправить в Лигу чемпионов не 5, а даже 6 команд. Для этого одна из команд - «Ромы» или «Аталанта» - которые продолжают борьбу в Лиге Европы, должна завоевать кубок и остаться вне четвёрки в серии А.

Отметим, что со следующего сезона в основной стадии турнира будут соревноваться 36 команд вместо 32.

İdman.biz

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