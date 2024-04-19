Самые длинные серии побед - СПИСОК

Объявлены самые длинные победные серии в истории футбола.

Как передает İdman.biz, в список İFFHS вошли команды, победившие не менее 20 раз подряд.

На данный момент зафиксировано 17 таких серий. Мировой рекорд принадлежит «Аль-Хилалу». С учетом всех турниров, представитель Саудовской Аравии победил 34 раза.

Некоторые клубы повторили такие серии несколько раз. Победы в региональных лигах не учтены.

1. «Аль-Хилал» (Саудовская Аравия) – 34

2. «Белфаст Селтик» (Северная Ирландия) – 31

3. «Уйпешт» (Венгрия) – 30

4. ТНС (Уэльс) – 27

5. «Аякс» (Нидерланды) – 26

6. ТНС (Уэльс) – 26

7. «Аякс» (Нидерланды) – 25

8. «Селтик» (Шотландия) – 25

9. «Шахтер» (Украина) – 25

10. «Ференцварош» (Венгрия) – 25

11. «Селтик» (Шотландия) – 24

12. «Бавария» (Германия) – 23

13. «Црвена Звезда» (Югославия) – 23

14. «Реал» (Испания) – 22

15. «Насьональ» (Уругвай) – 22

16. «Фенербахче» (Турция) – 21

17. «Манчестер Сити» (Англия) – 21

Отметим, что клубы ранжируются по количеству побед в международных играх.

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