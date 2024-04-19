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"Астон Вилла" в полуфинале, "Фенербахче" проиграл в серии пенальти - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2024 06:14
"Астон Вилла" в полуфинале, "Фенербахче" проиграл в серии пенальти - ВИДЕО

Сегодня в Лиге Конференций определились полуфиналисты.

Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных игр 1/4 финала было сыграно 4 матча.

Хотя «Фенербахче» взял реванш у «Олимпиакоса», которому проиграл в Греции, судьбу пары решила серия 11-метровых ударов. За пределами полуфинала остался стамбульский клуб, игроки которого 3 раза не смогли реализовать пенальти.

В "лотерее" определился и победитель матча «Лилль» - «Астон Вилла». Точнее пробив, в полуфинал вышел представитель Англии. По итогам двух игр «Брюгге» обыграл ПАОК, а «Фиорентина» - «Викторию».

В полуфинале Лиги Конференций состоятся матчи «Фиорентина» - «Брюгге» и «Астон Вилла» - «Олимпиакос». Игры этапа пройдут 2 и 9 мая.

Лига Конференций

1/4 финала, ответные игры

18 апреля

20:45. «Лилль» — «Астон Вилла» — 2:1, пен. 3:4
Первая игра – 1:2

20:45. «Фиорентина» – «Виктория» – 0:0, с.в. 2:0
Первая игра – 0:0

23:00. «Фенербахче» — «Олимпиакос» — 1:0, пен. 2:3
Первая игра – 2:3

23:00. ПАОК – «Брюгге» – 0:2
Первая игра – 0:1

İdman.biz

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