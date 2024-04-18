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Лига Европы: "Байер" и "Ливерпуль" сыграют в гостях

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2024 13:57
Лига Европы: "Байер" и "Ливерпуль" сыграют в гостях

Сегодня завершится стадия 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных игр пройдут 4 матча.

Английские клубы выйдут на поле для реванша. «Ливерпуль» станет гостем «Аталанты», «Вест Хэм» встретится с «Байером».

«Рома» встретится с «Миланом» в Италии. «Бенфика» постарается сохранить свое преимущество в поездке в Марсель.

Отметим, что полуфинальные игры пройдут 2 и 9 мая.

Лига Европы

1/4 финал, ответные игры

18 апреля

23:00. «Рома» - «Милан»
Первая игра - 1:0

23:00. «Аталанта» - «Ливерпуль»
Первая игра – 3:0

23:00. «Вест Хэм» - «Байер»
Первая игра - 0:2

23:00. «Марсель» - «Бенфика».
Первая игра - 1:2

İdman.biz

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