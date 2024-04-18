Лига Европы: "Байер" и "Ливерпуль" сыграют в гостях

Сегодня завершится стадия 1/4 финала Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных игр пройдут 4 матча.
Английские клубы выйдут на поле для реванша. «Ливерпуль» станет гостем «Аталанты», «Вест Хэм» встретится с «Байером».
«Рома» встретится с «Миланом» в Италии. «Бенфика» постарается сохранить свое преимущество в поездке в Марсель.
Отметим, что полуфинальные игры пройдут 2 и 9 мая.
Лига Европы
1/4 финал, ответные игры
18 апреля
23:00. «Рома» - «Милан»
Первая игра - 1:0
23:00. «Аталанта» - «Ливерпуль»
Первая игра – 3:0
23:00. «Вест Хэм» - «Байер»
Первая игра - 0:2
23:00. «Марсель» - «Бенфика».
Первая игра - 1:2
İdman.biz