18 Апреля 2024
RU

Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2024 06:31
Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО

Завершилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, последние два матча состоялись в рамках ответных игр.

«Манчестер Сити» встречался с «Реалом» в Англии. Соперники, сыгравшие результативную ничью в Мадриде, и на этот раз разошлись миром. Хотя «Реал» открыл счет, «Манчестеру» удалось сравнять счет. Так как за 120 минут победитель не определился, команды пробили серию пенальти. Победу одержал «Реал», пробивший их точнее.

«Бавария» проэкзаменовала «Арсенал» в Мюнхене. Гол Киммиха вывел немцев в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале состоятся матчи «Боруссия Д» – ПСЖ, «Бавария» – «Реал». Игры пройдут 2 и 9 мая.

Лига чемпионов
1/4 финала, ответные игры
17 апреля
23:00. «Бавария» — «Арсенал» — 1:0
Гол: Киммих, 63
Первая игра – 2:2

23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» — 1:1, 0:0, пен. 3:4
Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12
Первая игра – 3:3

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона
17 Апреля 23:48
Мировой футбол

Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона

Рассказываем о большой проблеме "красных"
Трансферный дайджест
17 Апреля 23:19
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Антон Миранчук покинет "Локомотив", Мусиала готов переехать в АПЛ, Луис Альберто сыт игрой за "Лацио"
РЕКОРДЫ в Лиге Чемпионов
17 Апреля 15:05
Мировой футбол

РЕКОРДЫ в Лиге Чемпионов

İFFHS подготовил статистический отчет по первому игровому дню
Скончался футболист, который перенес инфаркт на поле
17 Апреля 14:34
Мировой футбол

Скончался футболист, который перенес инфаркт на поле

Он потерял сознание на поле на 15-й минуте игры
Легенда возвращается на поле - в 58 лет
17 Апреля 14:05
Мировой футбол

Легенда возвращается на поле - в 58 лет

Нападающий установил себе минимальную заработную плату
"Манчестер Сити" против "Реала", "Арсенал" на выезде в Мюнхене
17 Апреля 11:24
Мировой футбол

"Манчестер Сити" против "Реала", "Арсенал" на выезде в Мюнхене

Сегодня завершится этап 1/4 финала Лиги Чемпионов

Самое читаемое

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
15 Апреля 12:22
Азербайджанский футбол

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов
Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри
16 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри

"В "Карабахе" у меня играл друг, я следил за командой до перехода"
"Девятка" Лиги чемпионов
16 Апреля 09:55
Мировой футбол

"Девятка" Лиги чемпионов

Определен список специалистов, одержавших на посту главного тренера больше всего побед в Лиге чемпионов
Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО
17 Апреля 13:10
Гимнастика

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира