Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО

Завершилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, последние два матча состоялись в рамках ответных игр.

«Манчестер Сити» встречался с «Реалом» в Англии. Соперники, сыгравшие результативную ничью в Мадриде, и на этот раз разошлись миром. Хотя «Реал» открыл счет, «Манчестеру» удалось сравнять счет. Так как за 120 минут победитель не определился, команды пробили серию пенальти. Победу одержал «Реал», пробивший их точнее.

«Бавария» проэкзаменовала «Арсенал» в Мюнхене. Гол Киммиха вывел немцев в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале состоятся матчи «Боруссия Д» – ПСЖ, «Бавария» – «Реал». Игры пройдут 2 и 9 мая.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответные игры

17 апреля

23:00. «Бавария» — «Арсенал» — 1:0

Гол: Киммих, 63

Первая игра – 2:2

23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» — 1:1, 0:0, пен. 3:4

Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12

Первая игра – 3:3

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