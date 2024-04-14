Пора на повышение: игроки, которые могут перейти в топ-клубы летом

Выделяем ярких представителей текущего сезона.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Вскоре после закрытия зимнего трансферного окна начались разговоры о летнем. И на это есть причины. В нынешней кампании многие игроки проявляют себя должным образом. Кто-то даже выступает выше ожиданий. Неудивительно, что к таким футболистам присматриваются топ-клубы. Возможно, кто-то из них перейдет на новый уровень уже через несколько месяцев.

Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)

Хименеса обсуждают на протяжении большей части сезона. Это легко объясняется тем, что многим командам нужны качественные форварды, но заполучить их довольно сложно. В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 28 матчей в Эредивизи и забил 21 гол – на 6 больше, чем за всю предыдущую кампанию. Молодого мексиканца связывают со многими клубами, среди которых «Наполи», «Вест Хэм» и «Арсенал». Возможно, летом на игрока будет еще больше претендентов. Хименес проводит уже второй сезон подряд на высоком уровне, являясь лучшим бомбардиром своей команды, и заслуживает шанса на повышение.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

Уоткинс уже давно зарекомендовал себя качественным игроком в английском футболе. Он прошел путь от четвертого дивизиона до Премьер-лиги, и только в одном сезоне забил менее 10-ти голов. Странно, что до сих пор никто из топ-клубов АПЛ ничего не предложил за 28-летнего нападающего, учитывая, что он проводит в Англии всю карьеру. Уоткинс проводит свой лучший сезон в АПЛ, забив 18 мячей в 31-м матче. Причем с каждым годом он забивает все больше. В прошлом сезоне форвард забил 15 голов, в позапрошлом – 11. Для «Астон Виллы» будет успехом выход в Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы, но такой игрок заслуживает того, чтобы выступать в этих турнирах регулярно.

Айвен Тоуни («Брентфорд»)

У Тоуни похожая ситуация. Он тоже прошел длинный путь в английском футболе, начиная с четвертого дивизиона. Впервые о Тоуни начали серьезно говорить в сезоне 2020/21, когда он забил 33 гола в Чемпионшипе. Айвен помог «Брентфорду» выйти в элитный дивизион, после чего забил 12 и 20 мячей в двух сезонах Премьер-лиги. В нынешней кампании 28-летний нападающий забил только 4 гола в 13-ти поединках, но стоит учесть, что он пропустил половину сезона из-за дисквалификации. Все идет к тому, что «Брентфорд» потеряет своего лучшего бомбардира. Это подтвердил и главный тренер «пчел» Томас Франк. Для такого игрока найдется место в АПЛ на более высоком уровне.

Виктор Дьекереш («Спортинг»)

Дьекереш уже не первый год заставляет говорить о себе – еще со времен выступлений в Чемпионшипе. В сезоне 2020/21 Виктор забил 17 мячей за «Ковентри» во втором дивизионе чемпионата Англии, а в следующем году – 21, и подарил надежду «небесно-голубым» на повышение в классе. После столь удачного выступления в Чемпионшипе футболист получил много серьезных предложений, но выбрал «Спортинг», чтобы поиграть под руководством Рубена Аморима. Там у него дела идут еще лучше. В нынешнем розыгрыше португальской Примейры 25-летний нападающий забил 22 гола в 26 матчах и установил личный рекорд результативности. Если Аморима активно связывают с уходом из «Спортинга», то и швед, вероятно, там надолго не задержится.

Тен Копмейнерс («Аталанта»)

«Аталанта» умеет находить хороших игроков и выгодно их продавать. Летом 2021 года бергамаски подписали Копмейнерса из «АЗ» за приличные для себя 14 млн евро, но этот трансфер оправдал себя. Голландец стал важным игроком для команды и помогает ей достигать определенных целей. В текущем сезоне 26-летний хавбек набрал 14 очков по системе гол+пас (11+3) в Серии А – столько же, сколько и за всю предыдущую кампанию. Недавно Копмейнерс заявил о желании покинуть «Аталанту», перейти на более высокий уровень и помочь бергамаскам заработать приличную сумму на его продаже. Все это вполне может произойти летом.

Паскаль Гросс («Брайтон»)

Несмотря на то, что в текущем сезоне «Брайтон» не так хорош, как в предыдущем, клуб по-прежнему обладает хорошим набором игроков. И не только молодых. Пока все обсуждали прогресс Каору Митомы и Эвана Фергюсона, внезапно начал прогрессировать и Паскаль Гросс. Немец перешел в «Брайтон», имея за плечами опыт выступлений в составе «Ингольштадта» и других немецких клубов, но именно в Англии он вышел на новый уровень. Причем дела у Гросса пошли настолько хорошо, что он даже получил вызов в сборную Германии. В текущем сезоне АПЛ 32-летний хавбек отдал 10 результативных передач, в предыдущем было 8. Немец поздно заявил о себе, но все же не настолько поздно, чтобы не попытаться зацепиться где-то за трофеи.

Нико Уильямс («Атлетик»)

«Атлетик» стал командой-сюрпризом текущего сезона. У басков многие футболисты вносят свой вклад в успех, но все же нескольких игроков можно выделить отдельно. Например, Нико Уильямса, за счет его молодости и большого потенциала. Сейчас 21-летний вингер проводит очень хороший сезон, записав на свой счет 3 забитых мяча и 8 результативных передач в 24-х матчах Ла Лиги. Он набрал 11 очков по системе гол+пас – больше, чем за всю предыдущую кампанию. По слухам, большой интерес к Уильямсу проявляет «Барселона». Игрок не против перехода в каталонский клуб. Если у футболиста будет реальный шанс перейти в топ-уровень – нужно пробовать. Впереди еще вся карьера, поэтому ошибиться не страшно.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

СМИ уже несколько лет отправляют Дэвида в топ-клуб, но он все еще остается в «Лилле» и продолжает штамповать голы. В текущем сезоне 24-летний нападающий забил уже 16 мячей в 28 матчах Лиги 1. Это его второй лучший показатель результативности за все время пребывания во Франции. В минувшей кампании он забил 24 гола. Канадец уступает в гонке бомбардиров только Килиану Мбаппе. Вполне вероятно, что оба этих парня покинут свои клубы в ближайшее время. Куда перейдет Мбаппе, практически известно. С Дэвидом все не так однозначно. Среди претендентов на футболиста называют «Милан» и «Наполи», сам игрок хочет в АПЛ. Все будет зависеть от предложений, а летом они обязательно должны появиться.

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