"Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с непростой ситуацией накануне XXXIII тура Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что к игре с "Борнмутом" готовы только два центральных защитника "Красных дьяволов".

Манчестер сможет воспользоваться лишь Гарри Магуайром и Камбвплой Вилли. Из-за проблем с мышцами Рафаэль Варан и Джонни Эванс как минимум неделю не смогут играть. Ожидается, что Лисандро Мартинес будет готов в начале мая, а Виктор Линделеф - в конце апреля.

Отметим, что сегодня состоится матч "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед".

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