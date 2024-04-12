ЕВРО-2024: вмешательство VAR сократится

Состоялся семинар для главных тренеров сборных и представителей национальных ассоциаций, которые примут участие в ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, организованном в Дюссельдорфе (Германия), также приняли участие председатель Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти и его заместитель Бьорн Кайперс.

Руководители комитета подчеркнули, что вмешательство VAR на Евро-2024 будет сведено к минимуму. VAR вмешается в случае очевидных ошибок.

На ЕВРО-2024 судьи VAR будут базироваться в Лейпциге, а судьи AVAR - во Франкфурте. Список судей будет подготовлен в конце апреля или начале мая.

Отметим, что собрание всех судей-участников ЕВРО-2024 состоится в середине мая.

İdman.biz