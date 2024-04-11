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Лига Конференций: 5 голов в матче "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2024 22:42
Лига Конференций: 5 голов в матче "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Сегодня стартовала 1/4 финала Лиги Конференций.

İdman.biz сообщает, что матчи первых игр пройдут в один день.

«Фенербахче», представитель братской Турции, был гостем пирейского «Олимпиакоса» в Греции. «Виктория» сыграла с «Фиорентиной».

В Англии встретятся представители стран "большой пятерки" - «Астон Вилла» и «Лилль». ПАОК будет гостем «Брюгге».

Стоит отметить, что ответные матчи пройдут 18 апреля.

Лига Конференций

1/4 финала, первые игры

20:45. «Олимпиакос» — «Фенербахче» - 3:2

Голы: Фортунис (8), Йоветич (32), Чикинбю (57); Тадич (68, пенальти), Кахведжи (74).

20:45. «Виктория» — «Фиорентина» - 0:0
23:00. «Брюгге» — ПАОК
23:00. «Астон Вилла» — «Лилль»

İdman.biz

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