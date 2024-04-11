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Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2024 07:17
Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО

Завершились первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, один из двух матчей прошел во Франции, другой - в Испании.

«Барселона» обыграла «ПСЖ» в Париже. Результативный матч завершился со счетом 3:2. Большую роль в победе сыграл Рафинья, оформивший дубль.

«Атлетико» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» в Мадриде. Победив со счетом 2:1, мадридцы отправятся в Германию на ответную встречу.

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала пройдут 16-17 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала, первые игры

10 апреля

23:00. ПСЖ - «Барселона» - 2:3
Голы: Дембеле, 48. Витинья, 52 - Рафинья, 37; 62. Кристенсен, 77

23:00. «Атлетико» - «Боруссия» Д - 2:1
Голы: Де Поль, 4. Лино, 32 – Халлер, 81

İdman.biz

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