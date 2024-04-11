В шаге от исторического успеха

Рассказываем об успешном сезоне "россоблу".

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

"Болонья" очень давно не давала о себе знать. Настолько, чтобы об этом говорили. С тех пор, как "Болонья" в последний раз выступала в Европе, клуб пережил непростые времена, которые включали в себя смену владельца и 4 сезона во втором дивизионе чемпионата Италии. Но все меняется. Сейчас "россоблу" являются одной из главных сенсаций Серии А и стоят на пороге очень успешного сезона. "Болонья" очень близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов – впервые в истории.

Нынешний президент "россоблу" – канадский бизнесмен Джоуи Сапуто. Он владеет клубом с 2014 года. Нельзя сказать, что "Болонья" при нем была успешна все эти годы, но все же есть несколько положительных моментов. Во-первых, при Сапуто команда вернулась в элитный дивизион и больше из него не вылетала. Во-вторых, "Болонья" избавилась от долгов и не погрязла в новых, что уже является большим достижением для клуба-середняка. Канадец перестроил персонал, наняв качественных специалистов, которые хорошо делают свое дело.

Одним из лучших решений Сапуто было назначение Джованни Сартори на должность технического директора. Опытный функционер работает в сфере футбольных операций с 1992 года. Он объездил полмира в поисках талантов для "Кьево" и "Аталанты". Его работа в Бергамо заслуживает отдельного внимания, учитывая, насколько успешной стала "Аталанта" при своих финансовых возможностях. Что-то похожее происходит и в "Болонье". Сартори помог Сапуто справиться с финансовыми проблемами, выискивая максимально выгодные сделки для клуба на трансферном рынке. Во многом за счет удачных продаж "россоблу" остались на плаву.

Конечно, сложно рассчитывать на большой спортивный успех, если постоянно продавать своих лучших игроков. Но в последние годы "Болонья" постепенно отходит от этого. К примеру, "россоблу" все еще удерживают в своем составе вингера Риккардо Орсолини, который уже второй год подряд забивает не менее 10-ти голов за сезон. "Болонья" также стала привлекать небезызвестных в Европе игроков, например, Ремо Фройлера и Алексиса Салемакерса, а также перспективных молодых футболистов, среди которых выделяются Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафьори.

В прошлом сезоне "россоблу" финишировали на 9-м месте в Серии А, что стало лучшим показателем клуба в эпоху Сапуто. А в нынешней кампании "Болонья" идет на 4-й позиции за 7 туров до конца и имеет реальные шансы на выход в Лигу чемпионов. Хотя финишировать в первой четверке будет непросто – "Рома" отстает всего на 3 очка. Римляне смотрятся очень хорошо и будут оказывать серьезное давление на "Болонью". К тому же у "россоблу" довольно тяжелый календарь. К концу сезона команде предстоят матчи против той же "Ромы", "Наполи" и "Ювентуса". Будет непросто, но шансы на исторический успех сохраняются.

Сапуто и Сартори проделали хорошую работу, однако нынешний успех "Болоньи" не был бы возможен без главного героя нынешней команды и ее наставника Тьяго Мотты. Мало кто мог предположить, что этот союз будет настолько успешным. Возможности "россоблу" оставались сомнительными, несмотря на неплохой по составу сплав опыта и молодости. Назначение Мотты выглядело еще более сомнительным, учитывая, что до прихода в "Болонью" специалист не достиг особых успехов ни с "Дженоа", ни со "Специей". В первом клубе он провел 10 матчей, во втором – 40.

В начале тренерской карьеры Мотта продвигал настолько революционные идеи, что они казались не совсем реальными. Заявление молодого специалиста о желании играть по схеме 2-7-2 вызывали большое недоумение хотя бы потому, что вратарь в этом виде считается полевым игроком. Прошло несколько лет, и голкиперы действительно стали все больше походить на полевых игроков. Тренеры все чаще отдают предпочтение вратарям, которые хорошо играют ногами и могут качественно выполнить первую передачу.

Несмотря на все насмешки, Мотта не отступил от своих идей. Сейчас его "Болонья" действительно играет по схеме 2-7-2. Условно, конечно, но все же. У "россоблу" активная команда, которая много двигается, игроки правильно выбирают позиции и хорошо взаимодействуют друг с другом. Особенно на общем фоне выделяются вышеупомянутый форвард Джошуа Зиркзее и полузащитник Льюис Фергюсон. Они являются главной ударной силой своей команды. К настоящему моменту 22-летний Зиркзее забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 32-х матчах. На счету 24-летнего Фергюсона 32 поединка, 5 забитых мячей и 6 ассистов.

Мотта наконец-то смог воплотить в жизнь свои идеи, но ему для этого понадобились нужные игроки, которых, возможно, не было бы в клубе, если бы не работа Сартори. Так что в "Болонье" все взаимосвязано. Тренер делает ставку на владение мячом и быстрый его возврат при потере. И это дает свои плоды. "Болонья" является второй командой Серии А по среднему проценту владения мячом, что позволяет "россоблу" контролировать ход многих матчей. При этом специалист уделяет большое внимание и обороне – и здесь тоже есть результат. Прямо сейчас "Болонья" занимает 3-е место в лиге по наименьшему количеству пропущенных мячей.

Казалось бы, "россоблу" наконец-то построили проект с большими перспективами. Но есть опасения, что все может быстро закончиться. На Зиркзее, Фергюсона и Калафьори претендуют топ-клубы, а это важные игроки для команды. Но самое опасное то, что у Мотты заканчивается контракт. Соглашение до сих пор не продлено, поскольку к специалисту тоже присматриваются топ-клубы, среди которых называют "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселону". Игроки и тренеры хотят работать в топ-клубах и побеждать – за это их нельзя винить. Но будет грустно, если такой интересный проект окажется всего лишь вспышкой.

İdman.biz